Posle ove noći više ništa neće biti isto: Miona i Stanislav stavili sve karte na sto, ovaj razgovor su svi čekali!

Na medenom mesecu odigrali "Igru istine", pa jedno drugom odgovorili na sva pitanja koja su ih mesecima kopkala!

Miona Jovanović i Stanislav Krofak tokom svadbenog veselja napustili su imanje u Šimanovcima, kako bi otišli na medeni mesec. Oni su se raskomotili čim su stigli u hotel i u prvim trenutcima se trudili da ne obraćaju pažnju jedno na drugo.

Jovanovićeva se u jednom trenutku presvukla u minijaturni šorts, a nenom dekčku, Nenadu Aleksiću Ša bi verovatno zbog ovog prizora stalo srce.

U jednom trenutku stigao je maser, a iako je Stanislav to jedva dočekao, Miona je pobegla u sobu i zbog dogovora sa Ša preskočila masažu.

Mladencima je nakon masaže stiglo pismo i došao je trenutak da odigraju "Igru istine" koju su svi jedva čekali, a prvi pitanje je postavio Stanislav i zanimalo ga je zašto mu se Miona nije obratila kad je ušao u Elitu.

- Jasno je da mi Ša nije dozvolio, ali i ti si imao stav da ti se ne obraćam - rekla je Miona koja nije skidala osmeh sa lica.

- Zašto si ušao u rijaliti kada sam ja tu? - upitala je Miona.

- Ušao sam zato što me tvoj dečko prozivao i vređao, da ja nisam ušao, on bi me i dan danas spominjao. Dobio sam dobru ponudu koju nisam mogao odbiti i da mu zatvorim usta kao što jesam - rekao je Stanislav.

Miona je od Stanislava želela da sazna detalje o njegovom odnosu sa Vanjom Iganjtović, bivšom suprugom od Nenada Aleksića Ša.

- Zanima me da mi kažeš o Vanji, Nenadovoj bivšoj. Mi smo čuli da ste vi bili zajedno, otprilike znamo kakav je ona profil osobe. Nije da ne postoji priča, jer ti je za rođendan poslala nešto - rekla je Miona.

- Ona se meni javila na neki stori, krenulo je dopisivanje šta se dogodilo, rekla mi je šta je tebi Miona napravila, šta je meni on napravio. Krenule su poruke, pa pozivi. Često smo se čuli telefonom i to je to više manje - rekao je Stanislav.

Stanilsav je pokušao da osveti Mionu da treba da ostavi Ša i prestane da se blamira.

- Ti si mala beba što se tiče tog ponašanja. Ti nisi normalna šta sve ti sebi dopuštaš. Ja ti govorim kao sestri, ne zanimaš me u drugom smislu. Svako ko uđe unutra će ti reći iste stvari kao ja. -Šta je cilj odnosa vašeg? Da on razmišlja da li si ti voliš mene. Ako nemaš u nekog poverenje, nemoj biti sa tom osobom. Ja sam rekao da se to više neće ponoviti sa Majom - rekao je Stanislav.

- Ako sam sebi dopustila to sedam meseci, što ne bi još dve nedelje - dodala je Miona.

Miona se u jednom trenutku požalila Stanislavu da će joj Ša zbog razgovora sa njim napraviti haos.

- Sad će biti problem jer mi pričamo, ovo je razgovor kao na početku. Ja sam nedokazana i tvrdoglava. Obzirom da se 7 meseci dešava isto, šta će promeniti dve nedelje. Ja moram videti kako je bilo napolju - rekla je Miona.

- Pa mene to boli ku*ac. Šta može to promeniti? Ništa, ja i ti smo živeli devet meseci. Miona iskreno ne bio ti u koži, imala si tri četri puta šansu da se vratiš na neku normalnu. Prvi put kad su ti došli mama i tata, drugi put nakon njegovih scena i ti ne vidiš situaciju, treći put izneo je o se*su, četvrti put uvrede. Samo upadaš u kanal. Evo ja i ti sad pričamo ovde kao prijatelji i ti ćeš sutra imati scenu. To sama sebi dozvoljavaš - rekao je Stanislav.

- Svu sreću ti želim, a ti ćeš videti kako i šta - rekao je Stanislav.

Pred spavanje Stanislav nije odoleo da se ne obrati Mioni, pa jo je ispričao kako je zbog stresa od njene prevare dobio kožno oboljenje.

Autor: A. N.