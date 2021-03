EKSKLUZIVNO ZA PINK.RS! Oglasio se brat Nenada Aleksića Ša i potvrdio: IVANA HOĆE RAZVOD! Otkrio detalje koje će reperu teško pasti!

Ovo su svi čekali!

Odnos Nenada Aleksića Ša i Tare Simov u aktuelnoj sezoni "Zadruge" mnoge intrigira i veliki broj ljudi, ali i zadrugara, ubeđen je da su njih dvoje zaljubljeni jedno u drugo. Oni ne žele to da priznaju iskreno i otvoreno, ali ono što rade govori u prilog tome da osećanja postoje. To je primetila i Ivana, žena Nenada Aleksića Ša. Kako je Pink.rs već pisao, ona je skinula burmu, a spekulisalo se da hoće da se razvede i zvanično od njega.

Za Pink.rs ekskluzivno se oglasio i brat Nenada Aleksića Ša, Predrag, koji je otkrio šta se dešava napolju.

- Želim da potvrdim da Ivana hoće da se razvede, to je njihova stvar. Ja se u to ne mešam, to će oni rešiti kad izađe. I da zna, šta god da se desilo tamo, mora da izdrži, da bude jak, a mi ćemo uvek biti uz njega kao njegova porodica, da mu pomognemo da sve to prebrodi - poručio je Nenadov brat Predrag.

S obzirom na to da Ivana, Nenadova još uvek zakonita supruga, ne želi da se oglašava za medije, ovo je prvi put da je neko iz reperove porodice potvrdio da će do razvoda ipak doći.

Autor: D.T./N.V.