Čitav Balkan i dalje žali za preminulim kantautorom Đorđem Balaševićem, koji je za sobom ostavio pesme koje nikad neće izbledeti. Porodica je i dalje su neutešna zbog njegovog odlaska, a ovih dana pokrenuto je pitanje nasledstva.

Ovih dana u Novom Sadu glavna tema je šta će ko naslediti od Đorđa Balaševića. Preminuli muzičar posedovao je nekoliko nekretnina, između ostalog, i luksuznu nekretninu u Istri od 400.000 evra.

Kako navodi izvor, Balašević nije sačinio testament, te će sve što je stekao ravnopravno podeliti udovica Olivera Balašević i njihova deca Jovana, Jelena i Aleksa.

- Đole nije bio iz te priče, avioni-kamioni. Nikada nije rekao da je kupio nešto vredno ili skupo, uvek je bio skroman u tom materijalnom smislu. Ipak, svi ovde u Novom Sadu znaju da je mnogo stekao i zaradio i zato ljudi sada govorkaju ko će šta da nasledi. Spominje se neki testament, ali mi koji smo ga poznavali sigurni smo da on nije napisao testament jer je to za njega bila čista računica, a on nije bio račundžija. Često su on i Olivera govorili kako ne znaju čak ni da računaju i da to moraju drugi da rade za njih - kaže izvor koji navodno poznaje celu porodicu Balašević i dodaje:

- Da je Đole znao da mu se bliži kraj, možda bi se i dogovorio sa ženom i decom kome će šta ostaviti. Sada će se to uraditi onako kako nalaže zakon, jedna polovina ide ženi Oliveri, a druga polovina Jovani, Bebi i Aleksi. Ni tu ništa nije sporno, jer će svi oni zajedno naslediti autorska prava od njegovih pesama koje se puštaju u svim okolnim zemljama, kao i prava na njegova dela koja će tek objaviti. Važno je da su oni zbrinuti sada kada njega nema i da ne moraju da se plaše za egzistenciju. Osim toga, Olivera je mnogo sposobna žena i njoj ne bi bilo mrsko da opet počne da radi ako treba da zaradi za sebe ili decu. Oni su skladna porodica i neće biti problema sa podelama imovine jer sam siguran da će se lako dogovoriti. Niko od njih nije alav i uvek su živeli u skladu sa situacijom, i kada su imali izobilju, i kada su jedva preživljavali - završava izvor.

Autor: M.K.