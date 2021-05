OSVOJILE SRCA PUBLIKE! NAŠE PREDSTAVNICE PRVE NA TVITERU! Uraganke vode po lajkovima - svi ostali učesnici su ispod njih (FOTO)

Naše predstavnice na "Evroviziji ", grupa "Hurricane" nakon svog nastupa u drugoj polufinalnoj večeri na zvaničnom tviter profilu "Eurosonga" imale su najveći broj lajkova.

"Hurricane" su nastupile kao devete po redu i svojom energijom publiku bacile u trans.

Zahtevna koreografija, odlično pevanje, zanimljivi efekti i disko kugla iznad bine, izgled devojaka - sve ovo bilo je i više nego dovoljno da Sanja, Ivana i Ksenija ostave odličan utisak i plasiraju se u samo finale prestižnog muzičkog takmičenja.

Evrovizijska publika nagradila ih je najvećim brojem lajkova od svih polufinalista na zvaničnom Tviter nalogu prestižnog muzičkog tamkmičenja.

There's three words for "THIS ABSOULTELY SLAPS" in Serbian: Sanja, Ivana, and Ksenija! #Eurovision #OpenUp #SRB 🇷🇸 pic.twitter.com/5DFt4kqCfQ