Priznala ono što bi malo ko!

Pevačica Tijana Bogićević 2017. godine je predstavljala Srbiju na „Pesmi Evrovizije“. Ove godine boje naše zemlje braniće devojke iz grupe „Hurricane“ sa pesmom “Loco Loco”. Tijana kaže da devojkama pored mnogo sreće je potrebna i još jedna stvar za dobar plasman.

- Znam koliko znači podrška kada predstavljate svoju zemlju na jednom ovakvom takmičenju tako da sam sto posto iza naših predstavnica! Napred devojke!

Koliko si često umela da zaplačeš u poslednjih 365 dana i zbog čega je to bilo?

- Često! Uglavnom iz privatnih razloga. Izuzetno sam emotivna i lako zaplačem. Ne stidim se toga.

Šta ti nedostaje u poslednje vreme?

- Nedostaje mi pevanje. Kratko i jasno. Jedva čekam druženje sa publikom! To je nešto što me ispunjava i čini srećnom.

Nedavno si prvi put jahala konja, da li je postojao strah?

- Imala sam malo problema sa konjem koji se zove Dona. Bila je nemirna. Rečeno mi je kako sam veoma talentovana i temperamenta, te da imam talenta za jahanjem. Govorili su mi da me je Dona baš zavolela, iako se non stop ritala. Kada nekog ne voli, ona ga odmah zbaci. Mogla sam da budem zbačena, te bi onda to bila vest. Ovako sam bila na konju.

Autor: M.K.