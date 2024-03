OVAKO SU POVEZANI TEYA DORA I NOVAK ĐOKOVIĆ! Pevačica otkrila detalje iz njihovog života!

Ovo je malo ko znao!

Pobednica ovogodišnje "Pesme za Evroviziju", Teya Dora, oduševila je celu Srbiju svojom pesmom "Ramonda".

Osim značenja pesme i načina na koji ju je izvela tokom takmičenja, mnogima je više pažnje privukao njen nastup.

Ono što je specifično za koreografiju koju je imala na bini jeste velika stena, koja je zapravo predstavljala ključ celog nastupa.

Teya Dora je jednom prilikom istakla da je kamen donela iz Kikinde, a sada je otkrila da je upravo stena povezuje sa slavnim teniserom Novakom Đokovićem.

- Sad ću vam otkriti da je kamen jako lak. On uopšte nije težak. Ima 50 kila. Znači to je šuplje iznutra. On se pravi od smole. Uopšte nije težak zapravo. Nije pravljen stvarno od kamena. Izgleda kao replika stene. Ljudi koji su ga radili, rade i za Novog Đokovića. Njemu prave neke stvari zanimljive za kuću. I stvarno predivni su i mnogo su se potrudili oko ovoga. Zapravo imamo najverovatnije drugačiju šemu. To je da ja želim da to bude mnogo veće. Ja želim da taj kamen asocira odnosno da izgleda kao što izgleda moj kamen u spotu. I to će najverovatnije biti pravljeno tamo u Švedskoj. Zapravo u Malmeu. Jer smo našli, našli smo način. Mi smo tek ušli u pregovore oko toga nadam se da će se ostvariti. Dakle nećemo vući kamen iz Beograda iako bismo mogli jer nije težak - rekla je srpska predstavnica na ovogodišnjoj Evroviziji.



Autor: pink.rs