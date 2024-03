OVO JE TAJNI SIMBOL IZ SNIMKA KEJT MIDLTON: Niko nije primetio DETALJE na princezinom videu, a na taj način je poslala JAKU PORUKU JAVNOSTI! (VIDEO)

Malo ko je ovo znao!

Video Kejt Midlton kojim je princeza od Velsa 22. marta saopštila da boluje od kancera, snimljen je prošle srede u bašti u Vindzoru. Princeza od Velsa sedela je na klupi dok je saopštavala detalje o svom zdravstvenom stanju. Njen govor je stručnjake podsetio na način na koji je kraljica Elizabeta II komunicirala sa javnošću. Hvali se dostojanstvo, snaga i staloženost supruge princa Vilijama, o tome je na X mreži pisao i brat princeze Dajane Čarls Spenser. Na snimku se može videti i značajan simbol kojim se šalje važna poruka onima koji se bore sa rakom.

Taj simbol na snimku Kejt Midlton jeste narcis. Princeza od Velsa bila je okružena cvećem među kojima je i pomenuta vrsta. Na internet stranici Marie Curie narcis se opisuje kao "jako i otporno" cveće koje se smatra simbolom proleća, novih početaka i ponovnog rođenja. Cvet svetle i radosne žute boje je pozitivan simbol koji oslikava život, piše Mirror.

- Narcisi u cvetu jedan su od prvih znakova proleća. Oni su snažni, otporni cvetovi koji niču iz godine u godinu i simbol su novih početaka. Njihova jarkožuta boja donosi nadu za svetlije dane koji su pred nama - rekla je Lili Vitlem, viša menadžerka za korporativna partnerstva "Marie Curie".

Kejt Midlton je u poruci istakla:

- Moj posao mi je uvek donosio duboki osećaj radosti i radujem se što ću se vratiti kad budem mogla, ali za sada se moram usredsrediti na potpuni oporavak. U ovom trenutku mislim i na sve one na čije živote je rak uticao. Molimo sve koji se suočavaju s ovom bolešću, u bilo kojem obliku, da ne gube veru i nadu. Niste sami.

Sajmon Luis koji je je 1988. bio zadužen za odnose sa javnošću kraljice Elizabete Druge, a kasnije je bio direktor komunikacija u Dauning stritu u kabinetu tadašnjeg premijera Gordona Brauna, pozdravio je način na koji je saopštena vest da Kejt boluje od raka.

- Mislim da je to bez presedana, ne mogu da se setim da je član kraljevske porodice govorio o o svom zdravlju pred kamerom. Dakle, to je potpuno novo i delovalo mi je kao savršena reč, princeza.

Morala je da uloži mnogo priprema za ono što je htela da kaže, a što je po mom mišljenju ispalo veoma autentično, što je ključna stvar kod ovakve komunikacije, ljudi jednostavno moraju da veruju u to. Princeza od Velsa je verovatno jedna od najpoznatijih osoba na svetu i pritisak na princezu i njene savetnike u to vreme da o isprave bio je ogroman i oni su to uradili.

Dok sam danas pričao o tome, ogromna količina podrške i saosećanja za princezu je jednostavno opipljiva i siguram sam da je izjava bila značajan deo toga. Očigledno postoji velika podrška za nju, ali ovo će, mislim, napraviti stvarnu razliku u načinu na koji ljudi mogu da vide ovu ključnu tačku o privatnosti, privatnosti svih, uključujući članove kraljevske porodice - izjavio je, piše Daily mail.

Autor: pink.rs