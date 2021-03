'BILA SAM PREDMET MRŽNJE, CRTALI SU MI METE' Neda Ukraden s knedlom u grlu o najtežim momentima svog života, a evo u čemu je pronalazila lek! (FOTO)

Prošla kroz pravi pakao!

Pevačica Neda Ukraden imala je buran i turbulentan život, a sada je odlučila da izda knjigu o svom životu i karijeri.

- Radim taj svoj rad koji zapravo ne može stati u jednu knjigu već će biti u dve. Jedna do izbijanja rata 1992., a druga od pomenute godine. Ne zna se šta je i lepše i tužnije i tragičnije i dramatičnije. Biće zanimljivih detalja i događaja. Sad tek kad sam počela to da otkopavam, to je more predivnih koncerata, festivala, nastupa, ono što čitava generacija mladih ljudi to ni ne zna - istakla je Neda.

Pevačica ističe da će ovo biti hronologija scene, estrade i koncerata, ali i osvrt na teške dane njene mladosti.

- Ja sam neko ko je ostao bez svog doma, i neko ko je imao najveća jugoslovenska priznanja estradna, koncertna, republička, nagrade sve moguće koje postoje. A opet sam postala negde persona non grata, nečiji predmet mržnje, neko kome su crtali mete, ali smatrala sam da ljubav i pesma moraju biti moja vodilja, i tako je i bilo. Ona je meni bila lek i terapija za sve - navodi ona u jednoj emisiji.

