'UPALILA SAM LAJV PIJANA...' Seka Aleksić pokazala svojim pratiocima na Instagramu nešto neočekivano, pa priznala: Zeznula sam se!

Pokajala se?!

Pevačica Seka Aleksić govorila je o braku sa Veljkom Piljikićem. Najpre je otkrila kako su se upoznali:

- Nekad sam davno pričala naše upoznavanje, iz kluba u Švajcarskoj gde sam pevala. Urezao mi se njegov lik, oči, obrve, kosa. Kad sam se upoznavala s njim, ja sam osetila da je on pravi, da može da bude moj muž. On je prvi prišao meni, rekao je da je drug od nekog, upoznali smo se. On je došao u taj klub, iako nije radio to veče, ne zna što je došao.

Seka je otkrila kako se opuštaju:

- On je čovek koji degustira vino, voli da popije vino. Napio se par puta u životu, i ja isto. Neke privatne žurke kod nas kući, pevaju se dvojke raznorazne, tu je Adil, tu je Slađa. Jednom sam se zeznula pa sam upalila lajv na Instagramu, bila sam pijana. Posle su mi prepričavali, kad popijem, grlim, ljubim, svi su braća i sestre. Svi su familija.

Priznaje da nije lako živeti sa tri muškarca, ali i da priželjkuje proširenje porodice:

- Teško je živeti sa tri muškarca. To su strašni karakteri, ponekad pozovem svekrvu da ga podseti kako treba da se neguje žena. Šalim se, super je. Zahtevi za kuvanje su različiti. Volela bih i dečaka i devojčicu, ako bog da - rekla je Seka.

- Veljko nije opasan kao što izgleda. Jeste kad treba. Veljka vole ljudi, najveća zamerka pratilaca jeste što se ne smeje. On ne voli da se slika, on tako želi. Jakov voli da se fotka. On gleda kad ja radim vlogove ili kampanje, opasan je. Jakov je jakog karaktera, svakom je svoje dete sjajno.

Autor: M.K.