'Povredili su moju porodicu i ljude koji me vole' Nakon skandala sa narkoticima, Bane Vidaković otvorio dušu! Priznao šta ga najviše BOLI (FOTO)

Ističe da je nemoguće zadržati privatnost.

Glumac Bane Vidaković prošao je kroz agoniju nakon što je prošlog leta uhapšen sa 30 grama heroina, pretresom njegovog stana na Vračaru. Kako sada kaže, natpisi nisu naštetili njegovoj karijeri, ali jesu njegovoj porodici i prijateljima, koje je čitava situacija zabrinula.

- Loši natpisi po nekim medijima jesu povredili moju porodicu i ljude koji me vole, čak i ako me lično ne poznaju. Ali nisu uspeli, na moju sreću, da naškode mojoj karijeri i rezultatima prosto zato što suviše dugo radim ovaj posao da bi takve ružne konstrukcije i laži u žutoj štampi mogle da mi naškode - kaže glumac i ističe da je danas nemoguće zadržati privatnost ukoliko ste javna ličnost:

- Danas je gotovo nemoguće zadržati svoju privatnost i baviti se samo svojim poslom u ovoj branši. Zašto je to tako? Odgovor leži najverovatnije u činjenici da se ovde godinama već sprovodi nasilno izjednačavanje estrade i umetnosti u svakom pogledu. To izjednačavanje igračice na šipki sa jednom primabalerinom Narodnog pozorišta je urađeno namerno, upravo da bi se reklo svi ste vi javne ličnosti, i kao takve morate istrpeti interesovanje javnosti, pa i sve laži koje se pišu o vama. Mislim da je to podmukla prevara i zamena teza koja ne služi ničemu dobrom - istakao je on.

Autor: N.V.