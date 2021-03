Osman otkrio sponu sa Jovaninim ocem, te istakao da će oni ostati u kontaktu, čak i ako misica i njegov sin raskinu!

Otac Stefana Karića, Osman Karić oglasio se za naš portal nakon video-poziva koji je njegova potencijalna snajka Jovana Ljubisavljević imala sa svojim roditeljima na velelepnom imanju. Mnoge je začudilo to što Jovana nijednog trenutka nije pitala svoje roditelje o bivšem dečku Luki, kojeg je javno ostavila u rijalitiju, a prvi put je čula i njihov sud o svojoj vezi sa Stefanom.

Naime, njeni roditelji nisu krili da vide zaljubljenost koja se rodila između njihove ćerke i Karića, te su joj stavili do znanja i da ne bi trebao da se svađa sa njim. Stefanov otac prokomentarisao je ovaj Jovanin razgovor sa roditeljima, a otkrio je i do sada nepoznate detalje o njenom ocu, koji povezuju njihove porodice, te je istakao da će sa njim ostati u dobrim odnosima, čak i ako misica i njegov sin definitivno okončaju svoju vezu.

- Naravno da sam propratio poziv Jovaninih roditelja i svega što se tiče Zadruge, budnim okom motrim i ništa ne prepuštam slučaju. Moram priznati da su me prijatno iznenadili, sve to bih i ja Stefanu rekao i posavetovao ga. Istina je da među njima ima hemije, strasti, ne mogu još reći da se vole, ali su zaljubljeni i na dobrom putu da se zavole. Da, slični su, što se nekih sitnica i ljubomornih scena tiče, bespotrebnih zameranja koje u spoljnom svetu verovatno ne bi imali. Sa Jovaninim ocem sam se video da kažem silom prilike zbog pogrešne informacije iz spoljnog sveta, čovek je sasvim okej, čak je lafčina, imamo zajedničke prijatelje i interesovanja kad je ribolov u pitanju, čak se ispostavilo da držimo čamce u istoj marini na Dunavu. Mislim da ćemo se družiti bez obzira na vezu Stefana i Jovane, šta god da se desi među njima, pa čak i raskid - istakao je Osman za Pink.rs i osvrnuo se na to što Jovanin bivši dečko nijednog trenutka nije spomenut u pozivu.

- Što se tiče Luke, bilo bi glupo da su ga Jovanini roditelji pominjali u pozivu u bilo kakvom kontekstu zbog čitave situacije koja se desila, ali tada kad smo se, da kažem, upoznali ja i Jovanin otac, on je za Luku imao samo reči hvale, rekao je da je normalan dečko. Znači videli smo se tada prvi i poslednji put, razmenili brojeve telefona, ali se od tada nismo ni čuli, a ni videli - poručio je Stefanov otac za naš portal.

Autor: M.K.