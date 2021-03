OVO JE OTKRILO MNOGO O NJIMA! Ša i Tara morali da pokažu koliko se poznaju, a evo gde su PODBACILI! (VIDEO)

Nisu se tome nadali!

U večerašnjem izdanju emisije "Amidži šou" prvi put otkako su obelodanili svoju vezu gostuju zadrugari Tara Simov i Nenad Aleksić Ša.

Oni su morali da urade test koliko se poznaju te su odgovarali na pitanja.

Kako se zvao njen prvi dečko?

- Za prvog ne znam, ali znam za trojicu koji su ozbiljne veze. Neki skejter iz osnovne, nešto je bio smešan, neka čudna priča - rekao je on.

- Strahinja, košarkaš, visok - rekla je Tara

Koliko se*sualnih partnera je imala pre tebe?

- 8 ili 9 - rekao je Ša

- 7 - rekla je Tara.

Gde ste se prvi put poljubili?

- U krevetu - rekao je Ša.

- U krevetu - rekla je ona.

Navedite stvar za koju sigurno znate da je vaš partner ukrao u Zadruzi.

- Cigare - rekao je Ša, a ona je potvrdila

Sa koliko godina je izgubio nevinost.

- 14 - rekla je Tara.

- 14 - potvrdio je Ša.

Da mora, sa kojom osobom iz Zadruge bi vas prevario?

- Sa misicom - rekla je ona.

- Ne bih je prevario, nema to. Nema, ja bih rekao, baš me briga. Ona se tripuje za svakog. Danas mi je zamerala za Maju, Aleksandru... Ne bih bio ni sa jednom, ne rade me uopšte - odgovorio je Ša.

Šta bi uradio sa novcem kad bi pobedio u Zadruzi?

- Bratu poklonio auto, to mu je želja. Mislim da će da kupi stan i auto nov - rekla je ona.

- Ne želim da pobedim, ali razdelio bih porodici, svakome bih dao, nešto malo ostavio za sebe, potrošili na sebe - odgovorio je Ša.

Ko mu je najomraženiji zadrugar?

- Tomović - rekla je Tara.

- Mene Dragana možda... Misliš na Tomovića? On me ne nervira, ima izanđale fore - odgovorio je Ša.

Autor: N.V.