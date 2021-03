U JEDNOM MOMENTU JE TO MORALO DA SE DESI Rasta iskreno o hapšenju, marihuani, Ani Nikolić i svojoj 'vezi' sa Veljom Nevoljom

Nakon skoro četiri meseca koliko je proveo u pritvoru, nakon čega je potpisao sporazum o priznanju krivice za nedozvoljeno držanje droge na osnovu kog je osuđen na godinu dana kućnog zatvora, reper Stefan Đurić rasta progovorio je o svim aktuelnim temama.

- Dobro sam, kao da sam bio na nekom mentalnom odmoru od svega, pošto ja već dugo radim brzim tempom i mnogo toga mi se i ovako izdešavalo, možda je to bio neki period kad sam sam sa sobom mogao da razmislim generano o životu, i o svim stvarima i mogu ti reći da mi je, koliko god i kako god to zvuči, prijalo - istakao je on na početku razgovora.

O ćerki Tari i očinstvu

- Promenilo me je, zaista sam to uradio iz ljubavi, dobio sam dete iz ljubavi, nisam planirao to, kod mene se to jednostavno desilo i svi su mi pričali da to menja potpuno, meni to uopšte nije bilo jasno, mislio sam da pričaju gluposti. Dok se stvarno sam ne suočiš sa tim i shvatiš koliko u jednom momentu ti sebi više nisi bitan, nisi prioritet, a da samim tim nisi izgubio ništa nego si dobio tu neku životnu kočnicu i neku večitu motivaciju da u životu stvari radiš kako treba i da to radiš ispravno - kaže Rasta i priča kako je izgledao njihov prvi susret nakon skoro četiri meseca.

- Jako emotivan susret, ona se jako dobro držala do tih poslednjih mesec dana kada je već počela da pita svako jutro: "Gde je tata? Gde je tata?", mi smo stvarno nekako posebno vezani, imamo neki poseban odnos, ona i ja, ja sam joj nekako i drug, tako ona mene i gleda. Vezani smo neverovatno i ona se super držala, apsolutno je tu celu situaciju dobro izrdržala do poslednjih mesec dana kada je već počela svaki dan da pita i da polako sumnja šta se sa mnom desilo. Mogu reći da nekoliko dana nakon što sam izašao, otišao sam do studija nešto da radim, ona je bila kući sa bakom i nju je u jednom momentu pitala: "Kada će tata da dođe?". Ona ima malo taj strah trenutno, ali prosto ja sada tu da joj sve to nadomestim.

O odnosu sa Anom

- U super smo odnosima, mi sad imamo obavezu, mi više nismo u vezi, nismo tu da mi sad rasipamo emocije i naše emocije budu u prvom planu, mi sad imamo strašno veliku obavezu i stvar, a to je odgajanje deteta u ovom današnjem vremenu kakvo jeste i to nam je srž i suština bavljenja životom. U super smo odnosima, imamo malog anđela zbog koga moramo da budemo u dobrim odnosima i to nesebično onako...Tvoja i Anina ljubav od samog početka je "planula", ubrzo je bilo i venčanje, pa dete... - ispričao je Rasta, koji se osvrnuo i na razloge razvoda.

- Mi smo imali neverovatno dobar odnos, ali taj odnos je bio u ljubavi kao na nekom filmu, gde se u filmu završi scena i ljudi idu svojim kućama. Mi smo taj film živeli non stop i to opet kažem, Tara je suština, kad se Tara desila mi smo se tad razveli znajući da taj film mora konačno da prestane i da moramo da odemo normalnom životu i da se bavimo stvarnim problemima, to je dete. Kada su dvoje normalni, kada kapiraju situaciju, bez obzira koliko to bilo teško, ljubav tu postoji, tu nije nešto otišlo, prosto moraš da radiš neke stvari koje su možda bliže mozgu nego srcu, ali to je u tom trenutku ispravno, jer više mi više nismo bitni.

- Mi smo se apsolutno dogovorili, mi nismo išli na sud, na ročište, mi smo napravili sporazum, gde smo se to dogovorili i tako funkcionišemo i to je nešto na čemu se gradi ceo naš odnos, a to je dogovor. Imamo zajedničko starateljstvo, Tara je je jedan period kod mene, jedan period je kod mame, bila je čak dosta vremena, dok sam bio unutra, bila je kod mene, obzirom da joj je tu bilo prijatnije, ali imamo taj neki dobar odnos, dogovr, tako smo i postigli taj sporazum.

Hapšenje, marihuana, pritvor

Te stvari su nepredvidive i to prosto čovek ne može da zna, ali dešavaju se i nisam imao nekih naznaka iako sam bio svestan da to moje promovisanje tog načina života u neku ruku i nekome bode oči, ali ja sam putovao mnogo preko, radio sam na tri kontinenta, radio sam svuda, bio sam na mestima gde je taj način života i to je nešto normalno, i možda me je to ponelo da imam takav odnos i u ovoj zemlji gde je potpuno drugačiji odnos prema tome, kao i zakon. Svakako da nisam pretpostavljao, iako mi je to bilo negde u glavi, u nekoj mogućnosti, ali nisam osećao neku ugroženost. U jednom momentu je moralo da se desi, mi bi za svaki momenat pitali zašto je baš taj momenat bio taj, pravi, prosto je to moralo da se desi. Ne pripisujem ništa posebno tome sem da sam taj neki osećaj koji sam doneo od "preko", pogrešno zloupotrebio ovde, da tako kažem.

- Apsolutno sam za legalizaciju marihuane i uvek sam pričao o tome. Legalizacija, ja sam više za dekriminalizaciju marihuane, jer mslim da je to pravi naziv i da je to suština svega, možda je legalizacija onako malo jači rečnik, ali samom dekriminalizacijom i dozvolom da se koristi u medicinske svrhe, mislim da bi mnogo više donelo nego što donosi sada, da je zakon takav. U svetu se menjaju stvari, Svetska zdravstvena organizacija skoro je dala, što su i Ujedninjene nacije prihvatile, tu studiju o tome da marihuana apsolutno nije droga i treba da bude lek. Kada će se kod nas promeniti stvari ne znam, ali evidentno je da hoće - ispričao je Rasta, koji se ponovo osvrnuo na hapšenje:

Milim da je bio 2. oktobar, dogovorio sam se sa Alenom da odemo da vidimo neke lokacije za snimanje spota, došao sam ispred njegove zgrade i čekao sam ga izađe i u tom trenutku su došli pripadnici MUP-a. Vrlo kulturno, nismo imali tu nekih problema, oni su bili korektni prema meni i nije to sad nešto bilo sprektakularno kako ljudi očekuju, svakako da nije prijatno ni u jednom momentu, to je situacija koja sama po sebi izaziva puno pažnje i pravi pompezniju priču nego što jeste. Sve u svemu jedno normalno hapšenje, ništa spetakularno, to je sad neka procedura koja je uobičajena.

I dalje tvrdi da je 557 grama marihuane, koliko je pronađeno u njegovom stanu, bilo za ličnu upotrebu.

- Naravno, to je svima bilo smešno. Da li je ikad uhapšen prodavac marihuane za 500 i 1.000 dinara u I8 (prim aut. BMW I8)? Prvo, te stvari nisu logične apsolutno, a onda moja primanja i nešto što je moje materijalno stanje, a naravno i to je i sudu bilo predočeno, nije logično i ne dozvoljava nam da dođemo do zaključka da je ta marihuana bila za prodaju, što je potpuno sumanuto u bilo kom smislu. Ljudi znaju, nisam ja neko ko se bavi nekim poslom, bavim se javnim poslom, gde sam non stop bio prisutan i ljudi prosto znaju ceo moj način života i moje razmišljanje o tome. Mislim da je to bilo evidentno i ljudima, kao i sudu na kraju.

O vezi sa Veljom Nevoljom

- Suštinska ta veza koja postoji je prvenstveno ljubav prema istom klubu, ja nisam nikada javno preterano pokazivao to, uvek sam ostavljao da ljudi nemaju predrasudu, da ne određuju po klubu po kom navijaš, da li će te slušati ili neće. Nikada nisam išao na tribine, jer ljudi prosto znaju ko sam, ali sam se trudio kako god mogu da pomognem, pogotovo u poslednjem tom momentu. Vaterpolo klub Partizan je bio pred gašenjem, imali su neku situciju i ja sam kako mogu klincima, sa nekom podrškom, motivacijom, klipovima, uvek pomagao. To je moja neka veza i uključenost u to, kao i milion drugih Partizanovih navijača.

Autor: D.T.