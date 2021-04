'SVAKI DAN SE ZAHVALIM BOGU ŠTO SAM ŽIVA!' Ruška Jakić otkrila da očekuje moćnog muškarca, pa progovorila o PLANOVIMA! (FOTO)

''Nikad nisam imala uspešnog muškarca iza sebe!''

Ruška Jakić (82) izaziva pažnju javnosti kada je njen ljubavni život u pitanju.

Često se spekuliše o tome ko je njen izabranik, a ona sada otkriva da je solo, ali da priželjkuje jakog i moćnog muškarca.

- Iza sebe nikada nisam imala uspešne političare, ni uspešne muškarce, mučila sam se i sama borila. Tri puta sam srećno razvedena i o njima mislim sve najlepše. Mislim da će se u mom životu pojaviti moćan muškarac. Moćan muškarac je za mene onaj koji ima više u glavI, nego u novčaniku i između nogu. Ove mlade devojke gledaju samo novčanik, dok je meni bitno da bude šarmantan i duhovit - kaže Ruška i nadovezuje se na to da je njena izjava izazvala veliku pažnju.

Naime, ona je pričala o tome da je pisala pismo jednom zgodnom muškarcu koji ju je strasno voleo. Sada otkriva da je u pitanju bivši partner, a ne sadašnji.

- Svi su pomislili da je to moj sadašnji muškarac, međutim, to je bivši. To je neko koga prizivam i tako sam sročila to pismo. To je bio muškarac koji je bio deo mog života. To je bio čovek koji me je naučio da živim u malim stvarima, njegove oči boje meda, kosa boje lešnika, osunčan ten, blistavi zubi, mišićavo telo - govori voditeljka koja dodaje da je priča o udaji za grofa bila lažna.

- Slagali smo da mene njegova majka nije htela za snajku, ali je na samrti izgovorila sinu da se on ipak bori za moju ljubav. Tada je bilo vreme rata i avioni su krenuli iz Italije, samim tim smo došli na ideju da ja sa grofom lažno i raskinem, jer je bio neprijatelj naše želje - otkriva Jakićeva koja ne prati dešavanja u vezi sa koronavirusom.

- Verujem samo sebi i svom mentalnom sklopu. Uvek se zahvalim Bogu što je divan dan i što sam živa. Svima savetujem da pokušaju da pronađu sopstveni svet, da zakucamo komšiji na vrata i pitamo ga da li mu treba kafa? Mi smo Srbi narod koji ima dušu. Treba u ova vremena da budemo vedri - zaključuje Ruška.

Voditeljka otkriva da marljivo radi na knjizi u kojoj će otkriti sve pikanterije iz svog života.

- Knjiga će biti jedan prolaz kroz moj život, a najviše će uživati oni koji su intelektualci. Moji usponi, padovi, brakovi. Neću puno otkrivati, delo će svakako samo po sebi biti kontroverzno - govori Jakićeva.

Autor: M.M.