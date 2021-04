'Nije me volela, pričala je da imam dugačak jezik' Đanijeva žena Slađa otkrila kakav odnos ima sa svekrvom, pa ispričala nešto što će vas NASMEJATI DO SUZA!

Hit!

U ovonedeljnom izdanju emisije "Magazin In" voditeljka Sanja Marinković ugostila je glumca Sašu Joksimovića i njegovu suprugu Nevenu, Snežanu Dakić, pevačicu Gocu Božinovsku i pevača Radišu Trajkovića Đanija i njegovu suprugu Slađu.

Slađa je ovom prilikom otkrila kako se slagala sa Đanijevom majkom, odnosno njenom svekrvom.

- Mene u početku stvarno svekrva nije mrzela, a nije ni volela. Ima svoj razlog to. Ali sada me najviše voli. Sećam se scene kad smo radili koncert i sve je prošlo kako treba, ja premorena, spavala sam malo duže, oni su bili kod nas, a inače nije imala naviku da me grli, da me ljubi, kaže "Ti imaš mnogo dug jezik, mnogo pričaš". I sad ja onako kažem dobro jutro, ona ustala i grli me i ljubi. I kaže "Ja te najviše volim, kakav si mu koncert napravila" (smeh). Dobra je žena, stvarno. On je bio realan, Đani nikad nije birao strane, uvek je bio realan - ispričala je Slađa.

- Nisam ja imao neki problem, nikad nisam bio kući (smeh). Nisu smele ispred mene da se svađaju. Ja najviše što mrzim u životu, odem, nema me danima i treba mi mir.

Autor: N.V.