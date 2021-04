'U njegovom stanu smo slušali muziku i pevali, sad više nema toga' Maju Nikolić je smrt Tozovca duboko potresla!

Sa tugom u glasu otkrila šta joj je značio.

Pevač Predrag Živković Tozovac preminuo je danas od posledica koronavirusa u 85. godini. Njegove kolege skrhane su bolom zbog odlaska ove legende narodne muzike.

Sada se oglasila i Maja Nikolić, koja se veoma potresla.

- Estrada će zauvek ostati siromašna jer smo izgubili i poslednjeg barda koji je imao glas poput ćilibara i veliki srce. Nikada više neće estrada biti ista jer je bio poslednji nosač starog duha vremena svih velikana narodne muzike. Poklonio mi je pesmu "Ciganine ti što sviraš". Trebala sam da snimim, a on da bude tu. To smo se godinama unazad dogovarali i sve od danas do sutra. Mnogo lepih trenutaka nas veže njega. Uvek me je podržavao. U njegovom stanu smo slušali muziku i pevali. E, sad, više nema toga - rekla je Maja.

Autor: N.V.