Tamara Đurić otvoreno o Velji Nevolji i snimku na kojem joj prete: Morala sam da uzvratim istom merom

Evo da li i kakve veze ima s Belivukom!

Rijaliti zvezda Tamara Đurić nedavno se našla u žiži interesovanja javnosti kada je na Tviteru osvanuo snimak njenog razgovora sa nepoznatim muškarcem koji joj je pretio i pominjao da ona navodno duguje novac Veljku Belivuku, poznatijem kao Velja Nevolja. Sve pojedinosti tog snimka otkrila je Tamara u intervjuu za medije, i tom prilikom priznala da li i kakve veze ima s Belivukom.

- Malo sam bila vulgarna na tom snimku, ali prosto, morala sam da uzvratim, to je onaj moj kosovski mentalitet, da ja odmah uzvratim istom merom. U principu ja ne znam ko su ti ljudi, oni su pominjali neke ljude, ali niko se meni nije predstavio da mi kaže ko je. Ja sam to onako, vratila istom merom - rekla je Tamara.

- Verujem da je to neka klinačka fora, pominjala se neka cifra od 200 evra: "Da vratiš 200 evra...". Ne pozajmljujem novac, to je neka fora, ja bih rekla glupa fora, ali hajde, ako je njima to zabavno zašto da ne. To su verovatno neki adolescenti u pitanju, ne bih se ja previše time bavila - ispričala je ona i podvukla da Belivuka ne poznaje.

Ne postoji ništa što bi moglo da spoji mene i Veljka Belivuka, mi se ne poznajemo, nijedna spona nas ne sastavlja, tako da verujem da taj momak nema veze sa tim snimkom - pojasnila je ona.

