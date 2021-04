'VOLELA BIH DA MOGU DA VERUJEM DA JE OVO POSLEDNJI PUT' Srpska glumica progovorila o slučaju Danijele Štajnfeld i Branislava Lečića!

Skandal!

Merima Isaković dala je ekskluzivnu ispovest za “Serbian times”. Glumica koja je sa 16 i po godina upisala Akademiju i ostvarila više briljantnih uloga, doživela je stravičan udes sa samo 21 godinom i ostala nepokretna. Danas živi u Australiji, radi kao psiholog ali pamti dešavanja iz Srbije.

Ovdašnju javnost trenutno potresa priča glumice Danijele Štejnfeld koja je optužila za silovanje svog kolegu Branislava Lečića. Glumica je najpre podsetila na tragediju vezanu za seksualno nasilje koja se dogodilo sedam godina pre nego što je slučaj Lečića odjeknuo u javnosti.

– Tragedija je buknula kada je 26. jula 2014. godine petnaestogodišnja Tijana Jurić silovana, brutalno mučena i ubijena. Osim osude monstruoznog ubice, nije dovoljno učinjeno ni tad, a ni pre toga da se pomogne žrtvama najstravičnijeg nasilja, kao ni njihovim roditeljima, da se probudi svest u javnosti, da se organizuje stručna pomoć. Nedavno je otkriveno da je učitelj glume Mika Aleksić, držao školu glume u kojoj je seksualno i mentalno zlostavljao učenike. Sada se eto, mlada glumica, Danijela Štejnfeld, odlučila na očajnički potez izlaganja svog dramatičnog iskustva, ne bi li spasila decu koja su pozvana da iz Aleksićeve tragične škole glume pređu u ruke drugog nasilnika – rekla je ona.

– Verujem da je ovo bila zastrašujuća vizija Danijele Štejnfeld, a da je njena ispovest njen iskreni motiv da spreči dalja silovanja. Nije prvi put da čujem o nasilnim postupcima Branislava Lečića. Ja to ponašanje znam. Volela bih da mogu da verujem da je ovo poslednji put – rekla je Isakovićeva, a onda nastavila o ponašanju javnosti u ovom slučaju, koji još uvek nije završio na sudu.

– I onda je deo javnosti dočekao na nož. U nemoralnom napadanju žrtava silovanja učestvuju i neke neartikulisane spisateljice koje se ne mogu nazvati novinarima, jer poštujem novinarstvo kao glas i savest javnosti, te vidim da zlurade članke nisu mogli napisati novinari. Zapanjujuće je da taj deo javnosti pokušava da iz sve sile iskopa neke priče koje Danijelin život i ponašanje boje u lošem, pa čak i gnusnom svetlu. Na stranu da ostavimo mogućnost da su te njihove optužbe Danijelinog ponašanja istinite ili lažne. Istovetno ponašanje dela javnosti je bilo posle ispovesti učenica i učenika iz Aleksićeve skole glume. Napali su ispovesti žrtava ogavnim rečima koje se ponavljaju i sada u slučaju Danijele Štejnfeld – šta je do sada čekala da to ispriča? Koji su njeni motivi? Šta je tražila to je i dobila – prokomentarisala je Merima.

Podsetite se kako je izgledala na vrhuncu prerano prekinute karijere, u filmu “Neka druga žena”

– Da li ovako ogromni napori da okaljaju Aleksićeve žrtve, a sada i Danijelu, znače da ovi koji veoma glasno podržavaju Lečića, smatraju da je dozvoljeno silovati osobu ako ona nosi provokativne majice i igra u erotskim scenama? Još je nešto, izuzetno značajno, skriveno u njihovom ogromnom naporu da okaljaju Danijelu, a to je da te javne sudije praktično daju dozvolu da Danijela bude silovana, zbog navodno nepriličnog javnog slikanja jedne glumice?! Time implicitno priznaju da veruju da je Lečić počinio silovanje – rekla je ona.

Nekoliko žrtava Aleksićevog silovanja se postepeno javilo pa je bilo izloženo vređanju u javnosti. Merima navodi da to otvara pitanje: koliko je skrivenih žrtava koje nemaju smelosti da izađu u javnost jer se boje da će biti razapeti? Da li je svest velikog dela javnosti tako zastrašujuće niska?

– Na žalost nije prvi put da, što i Njegoš reče, pučina bezumno sudi – zaključila je ona.

Autor: N.V.