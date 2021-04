SA NJIMA STE SE UVEK SMEJALI! Prošlo je 14 godina od završetka serije "Ljubav, navika, panika", a evo kako glavne junakinje izgledaju danas! (FOTO)

Nekad i sad!

Dobro poznata domaća serija koja nam je redovno izazivala smeh "Ljubav, navika, panika" je od 2005. godine, kad je počelo emitovanje, pa sve do danas, među omiljenima kod publike. Snimljene su 3 sezone koje su se emitovale na televiziji Pink do 2007. godine, a glumačka postavka, sa malim izmenama, ostala je ista i dosledna do samog kraja.

Za ukupno 58 epizoda uspeli smo da zavolimo sve likove koji su redovno uspevali da nasmeju publiku svojim izjavama, a njihove svađe i replike se i dan-danas pamte.

Legendarna Jelisaveta Seka Sablić igrala je lik čuvenog psihologa Veru, a danas važi za jednu od najpopularnijih i najvoljenijih glumica širom bivše Jugoslavije. Dobitnica je najprestižnijih nagrada i priznanja, pre svega Dobričinog prstena i Žanke Stokić, četiri Statuete Ćuran, jednog Zlatnog ćurana, Nagrade Pavle Vuisić, Nušićeve nagrade, Sterijine narade, dve Zlatne arene i mnogih drugih. Posle više od 50 godina vrlo uspešne karijere, Seka je i dalje aktivna. Igra predstave u mnogim beogradskim pozorištima, snima filmove i televizijske serije.

Mirka Vasiljević, koja je u seriji igrala mladu Janju, uspešno je nastavila da se bavi glumom, pa je bila prepoznatljio lice u mnogim filmovima i serijama, a poslednje glumačko pojavljivanje imala je u seriji "Nek ide život", koja se emitovala takođe na televiziji Pink. Danas je u srećnoj zajednici sa fudbalerom Vujadinom Savićem sa kojim ima troje dece, Andreja, Adrijanu i Mihajla, a glumica je nedavno izjavila da bi volela da dobije i četvrto, i to devojčicu.

Propalu studentkinju Maju u seriji glumile su čak dve glumice. Prva je bila Marija Karan, koja je snimanje napustila 2006. godine zbog odlaska u London na usavršavanje, a zatim se glumica preselila u Ameriku, gde živi već dugi niz godina u srećnom braku sa uspešnim holivudskim producentom, Džoelom Lubinom, sa kojim ima sina Marka Lea. Par se venčao 2014. godine u Begradu, a kum je bio britanski reditelj i glumac Ralf Fajns.

Druga glumica koja je dala svoj pečat Maji jeste Borka Tomović, koja je zamenila Karanovu. Mnogi su, naravno, bili tužni kad je Marija napustila seriju, ali se Borka pokazala jednako dobra u ulozi mlade studentkinje, pa je vrlo brzo osvojila srca publike. Tomovićeva je danas u skladnoj vezi sa odbojkašem Novicom Bjelicom, a par je 2018. godine dobio sina. Ubrzo nakon toga, Borka se vratila pozorištu i televiziji, pa smo imali priliku da je vidimo u brojnim izdanjima.

Majinu najbolju drugaricu u seriji imala je priliku da igra glumica Nada Macanković, koja je svojim brzim jezikom često umela da oraspoloži publiku. Nada je već godinama u srećnom braku sa nekadašnjim reprezentativacem, a sada trenerom Odbojkaškog kluba Partizan, Bojanom Janjićem. Par ima sina Milutina, a nedavno je stilga vest da je glumica trudna po drugi put. Naime, ona je razmaku od 5 dana saznala da je pozitivna na koronu i da je u drugom stanju, pa je sve svoje poslovne obaveze prekinula.

Čuvena glumica Ljiljana Stjepanović ostavila je trag likom Verine najbolje drugarice Kiće, a publika je brzo zavolela njen lik zbog smešnih doskočica. Ljiljana važi za prvakinju "Pozorišta na Terazijama" i za veliko ime u domaćem svetu glume. Svoju popularnost glumica je iskoristila kako bi ženama skrenula pažnju na borbu protiv raka dojke, te je bila i jedno od zaštitnih lica kampanje za prevenciju ove bolesti.

Autor: P.R.