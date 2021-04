ARHEOLOZI PRONAŠLI 110 DREVNIH GROBOVA U DOLINI NILA: Neki od njih su od 6.000 godina pre Hrista! Evo kako izgledaju!

Grobovi u kojima postoje posmrtni ostaci pronađeni su na arheološkom nalazištu Kum el Hulgan u provinciji Dakahlija.

Ukupno 68 grobova ovalnog je oblika i datira iz predinastičkog perioda od 6.000 do 3.150 godina pre nove ere, navelo je ministarstvo i dodalo da je 37 grobova pravougaonog oblika iz perioda od 1.782. do 1.570. godine pre nove ere. Tada je Egiptom vladalo pleme Hiksi.

Egyptian archeologists unearthed 110 burial tombs at an ancient site in a Nile Delta province, the Tourism and Antiquities Ministry said. The graves, some of which have human remains inside, were found at the Koum el-Khulgan archeological site near Cairo. https://t.co/JZuqnxL1nv