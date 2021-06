OSTALO NETAKNUTO 1.000 GODINA: Izraelski naučnici pronašli kokošje jaje u drevnoj septičkoj jami (FOTO)

Jaje je bilo obavijeno ljudskim izmetom, a pronađeno je u drevnoj septičkoj jami.

Arheolog Li Peri Gal kaže kako je ovo veoma retko otkriće kako u Izraelu tako i u svetu.

"Fragmente ljuske jajeta uvek je zanimljivo pronaći, ali celo jaje je jedinstven slučaj. Unutrašnjost ljuske koja je u odličnom stanju će nam omogućiti da izvučemo DNK", dodaje Gal.

Pronađeno jaje ima svega nekoliko pukotina na ljusci, ali sa spoljašnjeg sloja nije nedostajao nijedan delić kada je izvučen iz septičke jame.

