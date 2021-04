'DALI SMO SVE OD SEBE, SAD PRIPREMAMO SAHRANU' Goca Božinovska se oglasila za Pink.rs nakon smrti majke, drhtavim glasom priznala šta je najviše boli

Nije joj lako

Pevačici Goci Božinovskoj je, kako je već pisao portal Pink.rs, preminula majka. Poznato je da je Goca davala sve od sebe već godinama da pomogne majci da se oporavi, ali ona nije izdržala.

Pink.rs je stupio u kontakt sa Gocom, kako bismo joj izjavili saučešće.

- Hvala vam, držim se, šta da radim. Šta ćemo, sad nema, kraj, što je bilo, to je to. U Kraljevu sam, pripremamo sahranu, sada je prenose u kapelu, sahrana je sutra - rekla je Goca za Pink.rs, pa otkrila da je kod nje uvek u životu tako, da najveća sreća (misleći na to što će njen sin Mirko postati otac kroz nekoliko meseci) i najveća tuga idu zajedno:

- Kod mene uvek tako u životu, ali šta da radimo, nek ide po redu, roditelj je roditelj. Nije moglo, sve smo preduzeli, dali smo sve od sebe da joj pomognemo - rekla je Goca za Pink.rs.

Autor: N.V.