Nije joj lako!

Kako je Pink.rs prvi pisao, Lazar Čolić Zola noćas je uhapšen i priveden u zatvor u Niš. Koliko je poznato do hapšenja je došlo zbog neodazivanja Čolića na sudske pozive u sporu sa MIljanom Kulić.

Ovim povodom stupili smo u kontakt sa Marijom Kulić, Mljaninom majkom, koja o bivšem dečku svoje ćerke nije želela mnogo da priča.

- Ma to me ne interesuje, nema potrebe da ja pričam o tome, to se mene ne tiče i ne zanima me ništa što ima veze s njim. Mene niko povodom toga nije kontaktirao, ne znam šta se dešava. Mi imamo svoje probleme, lečimo se, gledamo svoja posla. Meni je ostala još jedna hemioterapija i još 10 zračenja. 7. jula sve završavam, velike su vrućine, pa mi to smeta. Oslabila sam, nemam čulo ukusa, sve mi je bljutavo, slano, ali tako mora zbog zračenja, pa se posle sve vraća u normalu - rekla je Marija za Pink.rs i otkrila da večeras ide kod advokata kako bi podnela tužbu protiv Kristijana Golubovića.

- Večeras ću otići do policijske uprave da prijavim Kristijana. Advokata sam već kontaktirala. On ima punomoćje, tako da će Kristijanu uskoro stići tužba, od takvog čoveka očekuješ sve i svašta i nije mi nimalo prijatno.

Autor: M.K.