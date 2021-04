Nisu imali mira!

Pondeljak veče u Zadruzi poznato je po uslasku voditelja Milana Miloševića zbog emisija "Izbor potrčka" i "Pretres nedelje". Naime, od kako je Milan kročio u Belu kuću tenzija jučerašnjeg dana je dostigla vrhunac.

Naime od samog starta ovonedeljni vođa Aleksandra Nikolić je bila osuđena od strane zadrugara zbog podele budžeta. Naime, Paula Hublin, Stefan Karić i Sandra Rešić su dobili srednje budžete od Aleksandre što je njima zasmetalo jer su smatrali da su joj veći prijatelji. Takođe, Tara Simov i Milan Janković Čorba su se osetili uvređeni što je dobili male budžete pa su oboje to i prokomentarisali, a Čorba je ušao u raspravu sa Lepim Mićom što je nasmejalo sve zadrugare.

Kao što je sama Aleksandra rekla, bilo bi čudno da Filip Car nije konstantno ubacivao svoje komentare u izlaganje drugih zadrugara, pa mu je ona poručil da to ne radi, i da se vidi da on želi namerno da je posvađa sa ostalima.

Naredna tema koja je potegnuta bio je rođendan Nenada Aleksića Ša. Milan je prokomentarisao da je bilo mnogo malo ljudi na rođendanu, pa ga je zanimao komentar repera na to.

Bilo je 12-oro, i meni je bilo super, iako sam očekivao od nekih ljudi da će doći - rekao je Ša.

Naime reper je bio kivan na Sandru Rešić jer nije došla, pa ju je čak nazvao i preljbnicom, ali mu ona nije ostala dušna. Nakon toga je izjavio da ga je razočaralo što Kenana Tahirović nije došao, ali je Rialda Karahasanović, Kenanova devojka objasnila da nikada ne bi došao jer je reper nju vređao., takođe rekla mu je da ljudi na njega mogu samo da se sažale jer on neće imati nikoga kada izađe.

Naredna koja je komentarisala bila je Nadica Zeljković. Ona je otkrila da nikada ne bi otišla na njegov rođendan posle svih reči koje su uputili jedno drugom. Nadica je izjavila da će repera njegova devojka Tara Simov postaviti na svoje mesto ispred vrata jer je on Fifi. Nakon toga Tara je ustala i poručila Nadicinim sponzorima da joj pošalju stvari kad već njena ćerka neće.

Došlo je vreme da Aleks kao novi vođa izabere svoje potrčke. Ona je podrigla Sanju Stanković, Jovanu Tomić Matoru, Teodoru Bilanović, Milana Jankovića Čorbu, i Maju Marinković. Brzom odlukom je u izolaciju poslala Čorbu i Maju.

Ona je jako, kako je Ana rekla, primitivna i neinteligentna devojka, ovo je uradila da bi iznervirala Janjuša, mislim da će njega da stavi za omiljenog. Čorba i ja nećemo raditi ništa što ne bi trebalo. Ona ovim samo gubi. Ona je glupa devojka. Neke su prosto za pražnjenje, a neko je tu da se voli - rekla je Maja.

Pražnjenje nije sa mnom, nego sa tobom - odgovorila je Aleks.

Nakon toga Aleks je izabrala omiljenog, na iznenađenje svih zadrugara to je bio Lepi Mića. Svi su očekivali da će omiljeni biti Marko Janjušević Janjuš, pa čak i on sam. Aleks je istakla da nije htela da pravi probleme Janjušu sa Majom i da ga zbog toga nije uzela za omiljenog, iako je čak i htela da se predomisli to nije mogla.

Zadrugari su Aleksandri zamerili što nije isterala po svom već je podlegla pristisku. Naime, svi smatraju da ona nema hrabrosti da kaže šta želi i da je zbog toga stavila Janjuša u drugi plan.

Započeo je "Pretres nedelje sa Milanom Miloševićem" i za očekivano je bilo da će prva tema biti ljubavni trougao Maja Marinković, Marko Janušević Janjuš i Aleksandra Nikolić. Aleks je objasnila svima da će sa Janjušem nastaviti samo druženje, jer ne želi ni sebe ni njega da dovodi u neprijatnu situaciju. Međutim, zadruagri smatraju da je Aleks slagala Maju kada joj je obećala da između nje i Janjuša na svadbi neće biti ništa. Nizali su se kometari u kojima su svi zadrugari goovorili da su i Janjuš i Aleks znali kakva je Maja, i da je samo njihova krivica što su to dopustili.

Kada je ustao Janjuš krenule su žestoke uvrede da razmenjuju on i Maja, tenzija je bila na vrhuncu, pa je Marinkovićeva čak uzela da poliva Janjuša koji je pred svima rekao da će u nastavku rijalitija biti još gori prema njoj jer mu je vređala ćerku.

Pravi sukob se desio kad se umešao Milan Janković Čorba, On je Janjuša krenuo da vređa, pa je ušlo obezbeđenje, a za to vreme je Maja gađala Aleksandru salatom. Janjuš je rešio da se obračuna sa oboje i da zaštiti Aleks, pa ga je obezbeđenje odvelo u zatvor.

Zbog cele situacije nastao je sukob između Bore Santane i Maja Marinković. Njih dvoje su nastavili sa uvredama, pa je Maja Bori opsovala pokojnu majku, što je njega izbacilo iz takt, pa je krenuo da je vređa još više, pogotovo kada je napala njegovu devojku Milicu Kemez.

Zadrugari su anstavili da komentarišu odnos Maje, Janjuša, Aleks i Čorbe, a mišljenja su bila podeljena. Filip Car je komentarisao da Aleks sve ovo radi zbog njega, Tara i Ermina Pašović su otkrile da Janjuš daje nadu Aleksandri, a sa druge strane Stefan karić ih svo četvor krivi.

Pravi haos je nastao kada su Marko Đedović, Mina Vrbaški i Sandra Rešić komentarisali ponašanje Tare Simov prema Nenadu Aleksiću Ša. Naime, Sandra i Đedović su bile osobe koje su znale celu priču za Taru i Ša od početka, ali ih je mnogo povredilo Tarino ponašanje, najpre Sandru kada je čula kako je Tara ogovara iza leđa, a sa druge strane novinar ne može da veruje kakvo je Tarino ponašanje prema reperu, pa joj je zamerio mnogo situacija.

Naravno nisu izostali ni kometari Nadice Zeljković ni Lepog Miće. Nadica je rekla da Ša Tari više nije zanimljiv, jer više nije dečko sa asfalta, već njen potrčko koji je penje po krovovima. Ona je objasnila reperu da je izgubio indetitet zbog nje, i da ga ona vozi kako želi. Zbog svih kometara na kraju su se posvađali i Ša i Tara.

U nastavku noći, Janjuš je spavao u zatvoru, dok su Maja i Čorba kao potrčci bili u izolaciji u kojoj su komentarisali zadruagre i odnose u kući.

Sa druge strane Miljana Kulić se uselila opet u pab kod Kristijana Golubovića, gde je i zaspala i rekla da će tu provesti ostatak rijalitija.

Zadruagrima danas u posetu stiže Gordana Goca Džehverović, pozantija kao Mama Džehva, a kako će reagovati kada je budu videli, pratite na TV Pink i na najčitanijem portalu Pink.rs

Autor: N.B.