Nikoga nije poštedeo!

Otac Maje Marinković, Radomir Taki Marinković oglasio se za Pink.rs nakon sinoćnjih burnih dešavanja u ''Zadruzi'' i ponovnog okršaja svoje ćerke sa Markom Janjuševićem Janjušem. Taki je prokomentarisao sukobe koji ne prestaju na relaciji članova ljubavnog trougla o kojem bruji Bela kuća, ali i milionski auditorijum. Taki nije poštedeo ni Milana Jankovića Čorbu, sa kojim se Janjuš takođe sukobio, ali ni Boru Santanu.

- Janjuš je sinoć po ko zna koji put dokazao da je nasilnik i da sve radi iz nemoći. Da nema kamera, svašta bi bilo... Čim je došlo obezbeđenje, on se primiri, on je obična žena. Čorba traži kadar samo preko Maje. On je bez Maje nebitan. Kakva mlada, kakvi bakrači, sve je sivilo bez Maje - počeo je Taki i dodao:

- Janjuš je toliko bezobazan i nevaspitan, jedna obična seljačina. Kod kuće ima majku u ćerku, a tako razgovara sa jednom ženom pre svega. Užasno je šta izgovara Maji, to nikome ne priliči. Iskreno se nadam da će ga Maja uništiti! Samo to je zaslužio. Njemu ne sme niko da udari na ćerku, a vidimo da ide po kući i mom detetu viče da je k*rva! I Maja je nečije dete! On jedno obično go*no i jedan običan klošar. Ide i priča jedno, a misli drugo, radi treće... Klošar, manipulator, ološ i beskućnik! Treba da ga Maja dovede do nervnog sloma i uništi, da ga natera da grebe na kapiju. Ne podržavam samo što mu cepa stvari, sve ostalo neka radi. On je zaslužio najgore od nje - poručio je Majin otac za Pink.rs i prokomentarisao to što je njegova ćerka noćas gađala Aleksandru Nikolić ruskom salatom.

- Maja je u pravu! Aleks joj je radila iza leđa! I ja znam da su se Aleks i Janjuš ljubili pre rijalitija. A to sa ruskom salatom je za mene rijaliti, na sreću devojka nije povređena, to je najbitnije. To je šou program. Bitno je da niko nikoga ne povredi - rekao je Taki za Pink.rs i istakao da Maji treba danonoćna zaštita od Janjuša, ali i da se nada da će zadrugar završiti i napolju iza rešetaka, baš kao što je to bilo noćas u rijalitiju, nakon nasrtaja na Maju i Čorbu.

- Maji u rijalitiju treba obezbeđenje da 24 sata ide uz nju i štiti je od Janjuša nasilnika. Treba joj zaštita. Treba da stoje između njih, jer rijaliti tek počinje. Janjušu i jeste mesto u zatvoru, a tamo će ga možda smestiti i Majina majka, ako ga osude što je tukao Maju - rekao je Taki, a onda se ostrvio na Boru Santanu, koji je Maji opsovao mrtvu tetku.

- Da li je to normalno? Njemu ništa nije sveto. Da li taj čovek misli da će ga neko sresti na ulici sutra. Psuje grob i mrtvu ženu, nije se još ohladila. To je ne znam šta da mu uradiš, za te stvari se gubi glava! Na šta liči to! - poručio je besno Taki.

Autor: M.K.