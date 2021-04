LEČIĆEVA ĆERKA NAPADNUTA U CRNOJ GORI! Eva Ras žestoko OSUDILA napade na nju: 'Njegova deca već ispaštaju, kao i mi koji smo ga branili!' (FOTO)

Glumica besna!

Ana Lečić, glumica i ćerka Branislava Lečića, koga je Danijela Štajnfeld optužila za silovanje, našla se na meti napada u Crnoj Gori u ponedeljak uveče, kada je grupa tinejdžera počela da je vređa i upućuje gnusne psovke na račun njenog oca.

Prema pisanju beogradskih medija, Ana je sa drugaricom prolazila pored bašte jednog poznatog kafića u centru Kotora kada su trojica momaka počela da skandiraju „Lečić je silovatelj! Zatvor za Leku!”. Iako je mladu glumicu ovaj vid verbalnog zlostavljanja izuzetno potresao, ona je uspela da se suzdrži i ne nasedne na provokacije.

Napad na Lečićevu ćerku najoštrije je osudila glumica Eva Ras, koja je takođe doživela pretnje i uvrede, budući da je u svim medijima izjavljivala kako podržava Lečića, te da ga neće osuđivati sve dok sud ne dokaže suprotno.

- Napad na Lečićevu ćerku je nastao kao rezultat pisanja nekih tabloida koji su unapred osudili Lečića za silovanje. To se ne odnosi na Objektiv, jer ste vi i ranije pisali vrlo objektivne činjenice o tom procesu. Još se ne zna ni da li će sud pokrenuti optužnicu protiv Lečića, a njegova deca već ispaštaju. Nisu samo deca u pitanju, nego i svi mi koji smatramo da on nije počinio krivično delo. Mene su napadali po tramvajima i na ulici jer sam ga branila, hteli su da me biju i linčuju, a sada su krenuli na njegovu ćerku. Na kraju će ispasti da su ti neki mediji uspeli da iskonfrontiraju narod protiv nas. Ja sam rekla da ću učestvovati u kampanji protiv silovanja žena, ali kako mogu da govorim protiv Lečića kada još uvek ništa nije potvrđeno iz suda - rekla je Eva Ras.

Inače, Ana je ocu velika podrška još otkad je prvi put optužen za silovanje, o čemu je pisala i na društvenim mrežama.

