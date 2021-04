Nije joj lako!

Pevačica Merima Njegomir otkrila je da je izgubila nekoliko dragih ljudi zbog korona virusa.

- Osobe određenog životnog doba su ugroženije, a ja sam spadala u tu grupu, a zatim i visok krvni pritisak. Gotovo godinu dana sam se čuvala, deca su mi donosila namirnice, a ja sam se izmestila van grada - bila sam na Kosmaju i malo na Savi. Punu godinu dana sam bila zdrava, bez ikakvih problema - započela je pevačica.

Merima je u februaru ove godine dobila koronu, a sada je otkrila i kako je do toga došlo i kako se izborila sa virusom.

- Mnogi su me pitali: 'Da li znaš kako si se zarazila', rekla sam da znam. Par dana pre toga sam se testirala i bila sam negativna, a onda mi je došla komšinica na kafu i bila sam baš opuštena, pa mislim da sam tada dobila koronu. Treće jutro nakon našeg susreta sam se probudila sa ogromnim bolom u glavi, poznat osećaj kao da imam temperaturu. Imala sam 37.8 i odmah sam pomislila da imam koronu - rekla je ona i dodala da joj nije bilo svejedno kada se probudila sa velikom glavoboljom i temperaturom, a odmah zatim se obukla i uputila ka lekaru.

- Zvala sam mog dobrog prijatelja i rekla da imam temperaturu. Otišla sam da se testiram i sutradan 24. februara sam dobila rezultat da sam pozitivna. Iako sam se nekoliko puta testirala zbog moje ćerke koja je bila trudna, kako bih zdrava odlazila kod nje. Otišla sam u bolnicu i veoma sam se uplašila zbog mog visokog krvnog pritiska. Mislim da taj virus ide ciljano na svaki organ sa kojim nešto nije u redu, tako sam ja shvatila - rekla je Merima Njegomir i dodala: "Primljena sam u bolnicu i svi su mi rekli da sam došla na vreme".

Merima je 10 dana bila u bolnici i njena borba je prošla bez komplikacija, a ona smatra da je to sve zbog toga što se na vreme javila. Pevačica ističe da nije bila ni na kiseoniku, nije imala ni težu kliničku sliku, a doktori su joj rekli da je vrlo važno to što se lekaru obratila čim je osetila tegobe i da je to u borbi sa koronom veoma važno.

- Izgubila sam mnogo prijatelja, lekara i kolega. Nije prijatno verujte. Balašević..Mileusnić..Sanja Ilić.. Hadžimanov, pa i moj veliki prijatelj i kum Tozovac koji nas je pre nekoliko dana napustio - setno je rekla Merima u jednoj emisiji.

Autor: M. K.