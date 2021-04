Otvorio dušu!

Popularni pevač i zvezda rijalitija ''Zadruga'' Sloba Radanović pred kamerama emisije ''Premijera - Vikend specijal'' govorio je o svim aktuelnim temama kada je u pitanju njegov privatan, ali i poslovni život.

Na početku razgovora, Sloba je priznao čega se najviše stidi u životu.

- Po kući radim sve što moram. Ne stidim se nijednog posla, dosta sam živeo sam i sve sam sam naučio da radim. Stidim se mnogo toga. Naravno da se stidim onoga što se desilo u ''Zadruzi''. Tada sam se tako osetio u rijalitiju, svi smo mi živa bića, grešimo ili ne grešimo. Gledam da učim na tuđim greškama, a ne samo na svojim - rekao je Sloba i progovorio o incidentima na svojim nastupima.

- Bude tu svačega, prvenstveno nas stalno okružuju pripiti ljudi, ima tu svega. Sve što sam imao, ja sam to rekao. Jurila me je jedna devojka po prakingu, u Budvi me devojka pozvala dole da mi nešto kao kaže. Mislio sam da želi neku pesmu, a ona me stisnula za međunožje. Svi su počeli da se smeju, a ona ne pušta. Ona se smejala, ne znam da li je popila, sve se dobro završilo, ostao sam čitav - rekao je pevač i progovorio o odnosu sa svojom partnerkom Jelenom, kao i o ženidbi.

- Zajedno smo, ona zna sa kim polazi. Ona to shvata kao moj posao, stvarno je teško izboriti se sa svim tim. Ja ne znam da li bih mogao da podnesem to da sam na drugoj strani. Nemam pojma zašto pišu o našim prekidima. To verovatno privlači pažnju. Ona je dobro, čeka da sve ovo prođe, da malo živnemo. Sve je postalo jednolično, ali trudimo se da što bezbolnije kraju privdemo ovu pandemiju. Naravno da planiram da se oženim, to nikad nisam poricao - priznao je Radanović i progovorio o ulozi u visokobudžetnom filmu.

- Stigao sam do filma, ali ne mogu mnogo da otkrivam. Mnogo je ozbiljan film, vrti se oko MMA. To je baza filma, biće vrlo visokobudžetni film. Nije glavna uloga, ali je jedna od jačih uloga u filmu. Ne smem mnogo da otkrivam još. Mene su prvog kontaktirali. Znaju ljudi da sam ja dosta u toj priči i videli su da sam ja pogodan za to. To će za mene biti veliki izazov. Snimaću se u Srbiji i na drugim kontitentima, na nekim egzotičnim destinacijama koje ne mogu ni na karti da nađem. Solidan novac sam dobio, ja sam zaista zadovoljan - kaže Sloba i dodaje da je dobijao ponude i za uloge u filmovima za odrasle.

- To je bilo pre, nikad sebe nisam video u tom žanru, ali mislim da bih se dobro pokazao - rekao je pevač i otkrio da radi na albumu prvencu, ali i da priprema duet sa velikom muzičkom zvezdom.

- Baš mnogo vremena provodim u studiju, spremam album prvenac. Od starta mi je bila želja album. Sprema se jedan duet, koji još nije snimljen, ali radi se na tome. Očekujte mnogo lepih i zanimljivih pesama.

Autor: M.K.