Privedena dvojica tinejdžera nakon BRUTALNE TUČE u Obrenovcu! Ima teško povređenih, sevale palice i metalne šipke, nije se znalo ko koga bije

Policija je po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Obrenovcu privela dvojicu punoletnih tinejdžera i odredila im zadržavanje do 48 časova jer su učestvovali u tuči i vršnjacima naneli teške telesne povrede.

Dogovorena tuča srednjoškolaca, podsetimo, dogodila se u noći između četvrtka i petka, sat vremena iza ponoći u naselju Rvati u Obrenovcu.

Dvojica maloletnika stara 17 godina zadobili su teške telesne povrede inalaze se u Urgentnom centru u Beogradu, dok je njihov drug star 19 godina zadobio lakše telesne povrede.

- Dosadašnjom istragom utvrđen je identitet nekoliko učesnika tuče, odnosno grupe osumnjičenih koji su pretukli trojicu vršnjaka. Dvojici punoletnih lica određeno je zadržavanje do 48 časova nakon čega će biti saslušani u nadležnom tužilaštvu. Osumnjičenima se na teret stavlja da su počinili krivična dela nasilničko ponašanje i nanošenje teških telesnih povreda - navodi naš dobro obavešten izvor i dodaje:

- Tokom istrage lisice na ruke su stavljene i jednom maloletniku, ali je predmet osvojen i vodi ga Više javno tužilaštvo u Beogradu. Istraga povodom masovne tuče je i dalje u toku.

Pa da podsetimo, dvojica tinejdžera došla su u sukob zbog navodnog, ogovaranja po školi pa su odlučili da se nađu i obračunaju. Sukob je 7. avgusta prerastao u opštu makljažu jer se nije znalo ko koga bije, s obzirom da je jedan od njih došao sa petoricom prijatelja, dok su drugom adolescentu čuvala leđa dva drugara.

- Sevale su drvene palice i metalne šipke. Nije se znalo ko koga bije. Sve se desilo veoma brzo, a jedan od povređenih je vikao "ide mi krv, krvarim". Grupa nasilnika je pobegla, dok su povređeni ostali na mestu sukoba - podseća naš sagovornik i dodaje da su povređeni prvo bili zabrinuti u Dom zdravlja u Obrenovcu, ali su zbog ozbiljnosti povreda sanitetom Hitne pomoći transportovani za Beograd.

