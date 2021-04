ZADRUGARSKI ŽURNAL! Za nama je NAJBURNIJA NEDELJA otkako postoji 'Zadruga', a ovi SKANDALI I OKRŠAJI obeležili su život u Beloj kući i van nje!

Ekipa portala Pink.rs pokrenula je novu rubriku, koja će se jednom nedeljno baviti događajima koji su šokirali i ostavili najjači utisak na publiku.

Prošle nedelje se u "Zadruzi" odigralo spektakularno veselje koje je organizovao Veliki šef - svadba Aleksandre Nikolić i Marka Janjuševića Janjuša. Osim što je prenos ovog događaja oborio sve rekorde gledanosti, zbog svadbe su se promenili mnogi odnosi u Beloj kući, a situacija se zakomplikovala i nikad veće tenzije nije bilo.

Naime, Maja Marinković, koja je dobila ulogu matičara na svadbi i venčala svoju ljubav sa svojom najvećom suparnicom, pomno je pratila kako se Janjuš ponaša na svadbi. Noć pre svadbe Maja je u suzama molila Janjuša da ne uradi ništa što bi joj zasmetalo, a po njenom mišljenju on je sve to prekršio, te je ona odlučila da mu tera inat sa Milanom Jankovićem Čorbom. Usledilo je pravo takmičenje bivših ljubavnika, ko će kome više terati inat sa osobama koje su im bolne tačke.

Nakon svadbe, Maja je upala kod Janjuša u sobu za rehabilitaciju, gde su se prvo žestoko posvađali, a zatim imali vrelu akciju. Nakon s*ksa, došlo je do novog okršaja. Maja i Janjuš su se pokačili, a svađa je bila na ivici fizičkog obračuna. Obezbeđenje ih je razdvojilo, a Janjuš je nekoliko sati kasnije otišao na prvu bračnu noć sa Aleksandrom, i to van "Zadruge", što je u Maji probudilo dodatne sumnje.

U nastavku ovog teksta možete pročitati retrospektivu dođagaja koji su se odigrali od poneljka, pa sve do današnjeg dana, a koji su ostavili najjači utisak na publiku.

MRAČNI PONEDELJAK Maja je celo jutro čekala da se Janjuš vrati sa prve bračne noći i odmah se suočila sa njim. On joj je prepričao šta je sve radio sa Aleksandrom, a Marinkovićeva je posumnjala da joj je prećutao mnoge detalje, zbog čega su usledeli novi karamboli. Međutim, njihove svađe je na neko vreme prekinula raspodela budžeta. Sudbinski, "Zadrugu" je prethodne noći napustila Maja Marković, a na mesto vođe postavila je baš Aleksandru. Maja se već spremala za napad, kako joj je Janjuš ranije ispričao da će Aleks možda njega postaviti za omiljenu osobu.

Najbrutalniji okršaj bivših ljubavnika dogodio se odmah nakon raspodele budžeta. Maja je ponovo prišla Janjuša i počela da ga ispituje i provocira, a on je bio dodatno ljut na nju, jer je smatrao da mu je ranije tokom svađa indirektno pomenula ćerku Krunu, zbog čega je bio pun besa.

Maja je u jednom trenutku pljunula Janjuša, a on joj je uzvratio više puta. Usledile su brutalne uvrede, a obezbeđenje je uletelo u Belu kuću da razdvoji bivše partnere, kako se ne bi fizički obračunali. Iako su bili razdvojeni, Maja i Janjuš su nastavili da se žestoko vređaju i u dvorištu, a situacija se jedva smirila.

Mir je vladao sve do početka emisija "Izbor potrčka" i "Pretres nedelje", koje vodi voditelj Milan Milošević. Nikolićeva je izazvala mnogo burnih reakcija kada joj je Milan dao reč da odabere svoja dva potrčka. Ona se odlučila za Maju i Čorbu, što je većinu Bele kuće ostavilo u čudu, kako su smatrali da tako samo šteti Janjušu. Aleks je zatim napravila još jedan šok potez - umesto Janjuša, za svoju omiljenu osobu odabrala je Lepog Miću, što su zadrugari shvatili kao još jedan udarac na Janjuša, koji je želeo da ide u hotel sa njom da se odmori i skloni od haosa.

Potpuni kolaps u Beloj kući nastao je tokom emisije "Pretres nedelje". Svi akteri ovog ljubavnog četvorougla imali su svoju reč, a Maja je već bila naoštrena i protiv Aleks, kao i protiv Janjuša, zbog toga što je sumnjala da su imali intimne odnose u hotelu. Prvo se dogodio haos između Maje i Janjuša, a zatim je sve eskaliralo. Čorba je progovorio o svom sukobu sa Janjušem tokom svadbe, ponovo su pale provokacije između Majinih bivših momaka, a Janjušević je krenuo na Jankovića. Obezbeđenje je uspelo da spreči i ovaj okršaj.

Dok su se Janjuš i Čorba prepucavali preko pripadnika obezbeđenja, uporedo se dešavao drugi haos. Naime, Maja je uzela rusku salatu i istom gađala Aleks u facu. Kada je Janjuš ovo video, izgoreo je od besa, krenuo na Maju, a zatim se povukao i vratio na Čorbu. Opšti karambol trajao je još nekoliko minuta, a zatim je Janjuš završio u zatvoru, kako bi mogao da se smiri.

UTORAK PUN IZNENAĐENJA Omiljeni dan takmičara najgledanijeg rijalitija u regionu je zasigurno utorak. Osim što im je dobar provod uvek zagarantovan na žurki koju imaju svake nedelje, Belu kuću utorkom posećuje i voditelj Dragan Marinković Maca, sa kojim zadrugari često igraju zanimljive igrice Velikog šefa ili učestvuju u debatama o aktuelnim temama.

Skandal tokom ovonedeljne debate napravila je Tara Simov. Naime, dok se se vodila debata na temu "Izdaja prijateljstva", Maca je nekoliko puta upozorio raspričane zadrugare da se smire, ili će dobiti kaznu. Paula Hublin i Tara su se oglušile o ovo, te ih je Maca obavestio da su kažnjene nedeljnim honorarima. Simova je istog trenutka pobesnela. Kada se sagledaju takmičari svih sezona "Zadruge", pa i ove aktuelne, Tara je među rekorderima po broju kazni. Još jedna kazna u nizu ju je izbacila iz takta, pa je izašla u dvorište, krenula da lomi stvari po imanju i da zahteva da napusti "Zadrugu".

Ša je izašao sa njom da je moli da se smiri, a ona to nije želela. Nastavila je da pravi rusvaj, a pripadnici obezbeđenja su je sprečavali da napravi veći haos. U jednom trenutku je izašao i Marko Đedović, njen najbolji prijatelj, koji joj je očitao bukvicu. Novinar joj je poručio da je sama kriva za svoje kazne zbog bezobrazluka i da treba da se smiri i poštuje pravila, a ne da iskaljuje bes na ovaj način. Tara ga nije poslušala, te je nastavila da pravi krš i lom po imanju. Kasnije se ipak primirila, a njen haos možete pogledati u nastavku.

JOKO ONO PABA "PRIJATELJI" Pevačica Kristina Spalević se nedavno uselila u "Zadrugu" i izazvala pometnju u mnogim odnosima. Zadrugarke su primetile da se približava njihovim partnerima, a kada je ostvarila blizak kontakt sa Stefanom Karićem, koji je tada bio razdvojen od Jovane Ljubisavljević, misica je izgorela od besa. Ostale zadrugarke su podržale misicu i napale Kristinu, koja se tek tada naoštrila protiv određenih cimerki.

Kristinin boravak nije bio ništa manje buran u danima koji su usledili. Pevačica je na žurki prošlog utorka svu svoju pažnju posvetila Čorbi, koji se tada branio i od flerta Aleksandre Nikolić, koja je u tom trenutku terala inat Maji i Janjušu. Videći da od flerta sa Čorbom nema ništa, Spalevićeva je prešla na Filipa Cara, a ovo dvoje zadrugara su istog jutra završili u krevetu. Ova afera je bila kratkog daha, kako su oboje shvatili da su napravili grešku.

Kristina se narednih potpuno posvetila svom boravku u pabu "Prijatelji", gde boravi ekipa Kristijana Golubovića. Njenu punu pažnju dobio je upravo on, a mnogi su počeli da sumnjaju u to da se pevačica zaljubljuje u Golubovića. Sve ovo se izgleda potvrdilo na poslednjoj žurki, kada su ovo dvoje zadrugara razmenili poljubac, dok je Brendon stajao pored njih. Ono što je usledilo je dodatno šokiralo publiku. Naime, nakon žurke, Kristina i Kristijan su završili u sobi za rehabilitaciju, gde su proveli jutro u istom krevetu.

Kako piše "Blic", Kristijanova supruga Ivana je zbog ovoga navodno donela odluku da napusti Golubovića. Komšije Ivane i Kristijana su navele da se ona sve ređe pojavljuje u zajedničkom stanu, i da se iz Kraljeva preselila u obližnje selo Ratina kod svoje majke. Više o ovome klikom na link ispod ovog teksta.

Kristina je unela nemir i u ostale odnose u pabu, a ekipi koja tamo boravi od samog starta preti potpuni kolaps. Naime, Miljana Kulić, koja se nedavno tamo uselila kako bi pronašla utehu, počela je da se sve više svađa sa Kristinom, a nakon jednog okršaja odlučila je da napusti pab i vrati se u spavaću sobu. Kada su zadrugari videli klip njihove svađe, zaključili su da je Kulićeva imala napad ljubomore i da se posvađala sa Kristinom upravo zbog njenog prisnog odnosa sa Kristijanom, a ne zbog razmirica oko stvari, kako je Miljana tvrdila. Podsećamo, zadrugari već neko vreme sumnjaju u to da je Miljana odlepila za Kristijanom, a i dalje ne znaju šta se tačno desilo iza zatvorenih vrata toaleta u apartmanu. Kulićeva je zatražila poligraf da dokaže da se nije nudila Goluboviću, kako zadrugari misle.

Još burniji odlazak iz paba "Prijatelji" imali su Anja Todorović i Jovan Cvijetić Cvele. U petak nakon emisije "Igra istine", Anja i Cvele počeli su da se svađaju sa Kristinom, koja im je zamerila što ne sklanjaju stvari za sobom, a zatim je sukob eskalirao kada se povela priča o deljenju hrane. U okršaj se umešao i Kristijan, koji je nakon burne svađe sa Anjom i Cveletom isterao ovaj par iz paba. Anja je dan kasnije kod Drveta mudrosti istakla da je Kristina zaljubljena u Kristijana, a u emisiji "Pitanja novinara" u subotu je ponovila ove reči, te istakla da je pevačica uplela prste u sve odnose u pabu i da okreće Golubovića protiv stare ekipe.

Kristijan se u istoj emisiji posvađao i sa Mišelom Gvozdenovićem, a Čorba sve više vremena provodi sa Teodorom Bilanović, te je čak najavio i mogući prelazak u spavaću sobu. Da li će se ekipa iz paba potpuno raspasti zbog Kristine, ostaje da ispratimo u narednom period. Haos Anje, Cveleta, Kristijana i Kristine možete pogledati u nastavku teksta.

Miljani se sa druge strane pred početak emisije "Pitanja novinara" ostvarila velika želja, da dobije video-poziv sa svojom porodicom. Iako dobila informaciju od Velikog šefa da su joj i majka Marija i otac Siniša dobro nakon operacija koje su imali, Kulićeva je danima preklinjala da vidi svoje roditelje. Veliki šef je sinoć omogućio Matoroj i Miljani da se čuju sa najmilijima. Miljana je osim Marije i Siniše dobila priliku i da vidi svog sina Željka, koga trenutno čuva Marija u Nišu.

"NEŠTO VIŠE OD PRIJATELJSTVA, A MANJE OD LJUBAVI" Ovo su reči koje je Filip Car iskoristio da opiše svoj odnos sa Paulom Hublin, koji je zadrugarima već neko vreme sumnjiv, a naročito od diskvalifikacije Vladimira Tomovića. Još dok je Paula bila u vezi sa Vladimirom povela se priča o zbližavanju Paule i Cara, koji su čak završili u "šteku" zajedno tokom ovog perioda, a zadrugari i dalje ne znaju šta se tačno tamo izdešavalo. Podsetimo, Paula i Car od početka rijalitija imaju dobar odnos, a jedan period su čak spavali u istom krevetu. Međutim, poslednja dešavanja u Beloj kući dovela su do toga da zadrugari posumnjaju da se između njih dešava nešto više.

Paulin revolt i prekid komunikacij e - Domunđavanja, tajne poruke koje su pisali jedno drugom, razmenjivanje nežnosti, ali i odgovori na pitanja tokom raznih emisija koje vodi voditelj Milan Milošević, samo su dodatno produbili sumnju u ovaj odnos. Prve turbulencije u odnosu Paule i Cara, koji su do tada tvrdili da ih niko neće razdvojiti, nastale su kada je Car jurio Aleksandru po kući želeći da razgovara sa njom, a Nikolićeva je smatrala da time želi da tera inat Pauli, koju je video da sedi pored Anđela Rankovića. Kada je Paula čula da Filip priča sa Aleksandrom o njihovom odnosu, žestoko mu je zamerila, zato što je smatrala da tako daje ljudima povoda da misle da se između njih dešava nešto više.

Potom je usledio četvrtak i klip koji je promenio sve. U emisiji "Gledanje snimaka" zadrugari su dobili priliku da vide razgovor Cara i Lepog Miće. Car je tada govorio kako i u ljubavi i u prijateljstvu zahteva isto poštovanje, te da Pauli sa drugim devojkama vraća neke stvari. Kada je Hublinova ovo čula, potpuno se slomila i iste sekunde je izgorela od besa.

Car je pokušao da se opravda kako se samo loše izrazio, ali što je više objašnjavao svoje reči, sve je dublje padao u Paulinim očima, koja mu je još jednom zamerila što daje zadrugarima za pravo da misle da se između njih nešto više dešava. Marko Đedović je zaključio da su ovo dvoje zadrugara već mesecima u nekoj vrsti devijantne veze i da je sve što su radili sa drugim ljudima u tom periodu samo teranje inata. Paula je čak počela da plače kada je optužena da je zajedno sa Carem igrala igru sa Vladimirom Tomovićem. Zbog svega ovoga, Paula je stavila tačku na komunikaciju sa Carem, a on je bezuspešno pokušavao da je obnovi. Paulinu reakciju na Filipove komentare možete pogledati u nastavku.

"PAKAO NEMA TOLIKO ŽESTINE KAO PREZRENA ŽENA" Četvrtak veče bilo je presudno, kako se tada činilo, za dalji odnos Maje i Janjuša. Marinkovićeva je dobila priliku da vidi dešavanja sa prve bračne noći Aleks i Janjuša, a nakon niza žestokih svađa, zaklela se u svog oca Takija da više nikad u životu neće komunicirati sa Janjušem. Janjušević je tada ponovo doneo odluku da se pomiri sa Aleksandrom, koja se nije odvajala od njega u narednom periodu, iako je i ona donela odluku da više neće komunicirati sa njim.

Međutim, sve se promenilo u subotu popodne. Kao i svake subote, zadrugari su i juče učestvovali u anketi Velikog šefa. Takmičari četvrte sezone najgledanijeg rijalitija u regionu birali su najbezobzirnijeg cimera, a pravi skandal je nastao kada je Aleksandra kao vođa dala Maji reč na glasanju.

Aleks je odlučila da isprovocira Marinkovićevu, pa ju je najavila kao "Majakitu", što je nadimak koji su joj dodeli antifanovi. Maja se tada naoštrila, krenula na Aleksandru i gurnula je sa klupe. Nikolićeva joj nije ostala dužna. Uzela je šolju, krenula na Maju, a zatim je i srušila na zemlju. Zadrugari i obezbeđenje su pritrčali da ih razdvoje, kako ne bi došlo do većeg haosa.

Maja je morala da bude izvedena iz Bele kuće, a Janjuš ju je posmatrao, a zatim odlučio i da joj priđe. Bivši ljubavnici su pošli u pab, gde su obavili razgovor, nakon čega su odlučili da jedno drugom daju još jednu šansu. Palo je pomirenje, a Janjuš je tražio od Maje da se unormalni, dok je ona od njega zahtevala da prekine svu komunikaciju sa Aleksandrom.

Ovaj karambol, kao i novo pomirenje Maje i Janjuša šokirali su zadrugare i publike. Oba događaja možete videti u nastavku teksta.

Majin otac Radomir Marinković, javnosti poznatiji kao Taki, završio je u bolnici nakon ovog haosa. Iako je od samog starta Majine i Janjuševe veze bio protiv nje, Taki je danas šokirao sve kada je prvi put nakon hospitalizacije stao pred kamere emisije "Premijera - vikend specijal". Naime, Marinković je doneo da više ne staje na put Maji i Janjušu. Više o Takijevoj hospitalizaciji i šok preokretu možete pročitati klikom na linkove ispod ovog teksta.

"CRV SUMNJE SE PRETVORIO U GLISTU" Ovako je Tara opisala svoju nesigurnost u Ša, tačnije u njegova osećanja i budućnost njihove veze. Tara se boji da će je Nenad ostaviti nakon rijalitija i vratiti svojoj još uvek zakonitoj supruzi Ivani. Odnos ovo dvoje zadrugara je u proteklom periodu sve zategnutiji zbog sve češćih svađa, ljubomorisanja i zamerki.

Jabuka razdora - Tara i Ša su dobili priliku da učestvuju, zajedno sa Majom, Aleks i Janjušem, u emisiji "Magazin In", koju vodi voditeljka Sanja Marinković. Tokom emisije, koju ste mogli da pratite na televiziji Pink, došlo je do sitnih razmerica između partnera, a pravi karambol nastao je kada su se vratili u Belu kuću.

Rečenica koju je Taru potpuno izbacila iz takta bilo je reperovo obraćanje vernoj publici koja prati Sanjinu emisiju. Ša je pozdravio sve žene koje ih gledaju, a Tara je zaključila da je tako poslao pozdrav i svojoj supruzi Ivani. Zbog ovoga je došlo do okršaja u garderoberu odmah nakon snimanja emisije. Tara i Ša su bili na ivici fizičkog obračuna, dok se on uporno pravdao da nije pozdravio Ivanu, te pozivao sve zadrugare koji su bili sa njima na snimanju da potvrde to. Simova nije poverovala ni Aleksandri, ni Maji, ni Janjušu, već je uporno govorila reperu da se skloni od nje, što je njega dovodilo u još veće stanje besa. Iako su se kasnije primirili i stavili ovaj sukob po strani, Tara i dalje sumnja u sigurnost svoje veze sa Ša, a da li će i dalje dolaziti do svađa, pratićemo u narednom periodu.

Ono što zadrugari još uvek ne znaju, a što bi dodatno moglo da poljulja vezu Tare i Ša, su dešavanja iz "spoljnog sveta", kako zadrugari popularno nazivaju život van velelepnog imanja u Šimanovcima. Publika koja je pratila uživo na televiziji Pink emisiju "Nominacije", koju je tada vodio Maca, dobila je priliku da sazna ono što su čitaoci portala Pink.rs mogli da pročitaju nekoliko minuta ranije na našem portalu.

Naime, Nenadova supruga Ivana i Vladimir Tomović, koji je reperova najbolnija tačka, stupili su kontakt nakon njegove diskvalifikacije, koji je, čini se, prerastao u nešto više. Naime, njih dvoje su počeli da ostavljaju komentare jedno drugom ispod slika koje dele na društvenoj mreži Instagram, zbog kojih mnogi sumnjaju da se između njih dešava nešto više. Osim ovoga, Ivana je pružila podršku i Nadici Zeljković, koja je najglasniji protivnik veze Tare i Ša, i koja ovo dvoje zadrugara ume da izbaci iz takta kao niko drugi.

Naš portal će nastaviti da prati odnos Ivane i Tomovića, a sve o čemu smo do sad pisali, a tiče se njih, možete pročitati klikom na linkove ispod ovog teksta.

Čini se da je ovo bila možda i najburnija nedelja na velelepnom imanju u Šimanovcima od kako je krenula prva sezona "Zadruge". Zadrugarski odnosi su se toliko zakomplikovali, da čak i oni sami ne mogu da pretpostave naredne poteze svojih cimera.

