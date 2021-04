SPREMNA ZA NOVU LJUBAV, A JURE JE MLAĐI! Lepa Lukić želi da se zaljubi, ali ima jedan uslov! Hit!

Njena izjava će vas nasmejati.

Pevačica Lepa Lukić važi za jednu od najinteresantnijih na našoj estradi, jer bi po onome što je prošla mogla da se napiše knjiga. Ona ne staje i nema nameru, a kako je sad priznala, otvorena je i za novu ljubav.

- Može biti siromah, budžovane nikada nisam volela, ali sam volela lepe. Važno je da je običan čovek, ne sa javne scene. Pa mogla bih da se zaljubim u čoveka koji je duhovit, volim duhovite ljude. Ali samo da se zaljubim, drugo da ne postoji. Meni se i dan danas udvaraju i to mlađi, čak do 10 godina mlađi. I još kažu da me ne bi dali ni za jednu mlađu, al' ja im ništa ne verujem - kaže Lepa i dodaje:

- Svaki je bio mlađi od mene, oni me i jure. Moje godište mi ne prilazi uopšte, nikad se nisam ni družila sa mojim godištem. Nije da sam ja njima rekla da dođu, jer su mlađi, oni me jure - ispričala je pevačica u jednoj emisiji.

Autor: N.V.