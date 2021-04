Nakon što je Mirjana zapretila da će izneti njen PRLJAV VEŠ IZ PROŠLOSTI, direktno sa Tare oglasila se i Nada Topčagić!

Niko nije očekivao ovakvu reakciju!

Pevačica Nada Topčagić stala je u odbranu svog prijatelja Miroslava Ilića rekavši da ne misli da je Devin Antonović njegov sin, kao i da joj pevačeva bivša ljubavnica nije jasna zbog čega želi da dokaže očinstvo. Ove reči razbesnele su Ilićevu bivšu ljubavnicu te joj se obratila žestokim komentarom, koji je ubrzo i obrisala.

Naime, ona joj je tom prilikom zapretila da bi mogla izneti sve detalje turneja koje su imali Miroslav Ilić i Nada Topčagić.

– Žena koja stavi lampu na glavu da bi sebi privukla pažnju nije merodavna. Bolje bi bilo da mene ne provocira, da ne počnem da izjavljujem šta mi je sve Miroslav pričao da je radio sa njom dok ju je vucarao na turneje. Ljubomora je čudna stvar! – napisala je Antonovićeva na Fejsbuku, pa ubrzo obrisala komentar, a evo šta na sve to kaže Topčagićeva:

Ovim povodom oglasial se i Nada:

– Ja sam na Tari uživam i neću da mi bilo ko pokvari taj mir. Neću to da komentarišem, jer ako bi sad bilo šta rekla, ja bih poremetila sve ovo sa Sanrema. Ibrahimović, Sanremo, „Jutro je”, to je broj jedan, to neću da poremetim – rekla je Topčagićeva.

Podsetimo, Topčagićeva je istakla da dobro poznaje Miroslava i da su u tom periodu sarađivali, te da bi sigurno znala nešto o svemu ovome, ali kako nije upućena, ona smatra da ni Devin nije sin Miroslava Ilića.

– Ma, ja znam Miroslava. On je u celoj ovoj halabuci kao prase u njivi koga svi jure da uhvate kako bi nešto priznao. Nas dvoje smo tu isti, i dobri na hleb da nas mažeš i neka vrsta budala. E, pa sad neću da priznam pa da mi život zavisi od toga, nema šanse. Neću makar ceo svet da se okrene naglavačke. Plus, smatram da on nije njegov sin. Mi smo u to vreme puno radili zajedno i sigurno bih nešto čula, a nisam. Mislim da oni nisu ni bili zajedno, tako da mislim da on ni nije njegov sin – ispričala je Nada.

