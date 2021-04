ŽIVOTNA DRAMA NAŠEG GLUMCA: Bio je pozitivan na koronu, a onda je saznao da je i njegova OSMOMESEČNA BEBA ZARAŽENA

Nije mu bilo svejedno, ali su porodično pregurali sve.

Koronavirus nije zaobišao ni popularnog glumca Stevana Pialea. Poteškoće koje je imao tokom borbe sa pošasti bile su blage, ipak, zbog jedne stvari Stevan je bio izuzetno zabrinut.

Naime, iako je on imao blage simptome, njegova ćerkica, osmomesečna Rosa, takođe je imala koronu.

- Bilo je dosta napeto, zarazio sam se krajem jeseni, ali sam prošao sa kućnim lečenjem. Supruga Una i kćerkica Rosa su morale da se odvoje, a onda se ispostavilo da je i Rosa pozitivna. Iako smo nas dvoje mladi roditelji nismo bili previše uplašeni - kazao je i dodao:

- Doktori su nam savetovali da je ne spuštamo. I to je trajalo nekoliko dana. Međutim, bebe sve to mnogo lakše podnose. Bio je to najizazovniji period u našim životima, ali se sve ipak dobro završilo, bez posledica.

Autor: N.V.