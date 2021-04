Nikoga nije štedeo!

Pošlu noć na velelepnom imanju obeležio je ulazak voditelja Milana Miloševića zbog emsija Izbor potrčka i Pretres nedelje. Nikome nije bilo svejedno posle jučerašnje podele budžeta novog vođe Ermine Pašović, pa su svi strepeli ko će biti potrčko.

Na samom početku emisije, zadrugari su komentarisali podelu budžeta Ermine Pašović. Zadrugari smatraju da podela nije realna. Miljana Kulić joj je zamerila na malom budžetu ali je takođe i komentarisala da nije očekivala od Anđela Rankovića da postavim Erminu koja je po njenim rečima zla, za vođu.

Jovana Tomić Matora i Marko Đedović smatraju da prijateljstvo Nataše Radan i Ermine nije pravo, jer njih dve jedna drugu konstanto ogovaraju. Dok Tara Simov smatra da je dobila mali budžet jer je Ermina fan njenog dečka Nenada Aleksića Ša.

Naredna tema koja se povela bila je spisak za prodavnicu Aleksandre Nikolić. Polemika se povela oko toga što je Aleks govorila da joj je Marko Janjušević trebao da joj kupuje namirnice, zbog toga je nastao sukob sa Majom Marinković u toku dana. Zadrugari su nakon toga osudili Lepog Miću što konstantno brani Aleks. Mina Vrbaški i Filip Car su dali podršku Aleksandri i poručuili joj da ne treba da se mneša u tu priču i da će oni biti tu za nju.

Naredna tema koja se povela u sinoćnoj emisiji bila je izbor za najbezobarzniju osobu. Obzirom da je po glasovima publike najbezobznija osoba Paula Hublin. Zadrugari su podržali to jer posle svega što je po njihovom mišljenju Paula uradila ona i jeste najbezobraznija osoba. Marko Đedović i Lepi Mića su Hublinovoj konstantno pominjali sve muškarce sa kojima su je spajali u rijalitiju, pa su se dotakli i Tome Panića i se*sa koji su njih dvoje imali.

S potpunim pravom su me odabrali, moji postupci ovde ukazuju na to da sam ovde bezobzirna prema sebi i ljubavnim odnosima, pogotovo prema Franu. Ali bar sam od početka ista, i neću se menjati ni zbog koga. Dalje, izgubila sam se u zadnje vreme, dopustila sam da me neki ljudi pokušavaju promeniti, ali ako sam nekom najgora, sebi sam najbolja. Ja kad napravim grešku, sebi dam period za kajanje i to prođe. Nekako to potisnem, a možda mi se i vrati, ali opet ću se izvući iz toga. Da neke stvari ne mogu podneti, ne bih ih ni radila. Ne mogu sad ići kroz život i plakati sad zbog Tome Panića, sebi sam najviše napakostila, i za to se najviše kajem. Jedna jedina stvar zbog koje sam se najiskrenije pokajala, zato sam se Nadeždi izvinila. Neću moći nikad oprati sebe od toga, ali moram da se nosim sa tim - govorila je Paula.

Drugo i treće mesto su zauzele Maja Marinković i Aleksandra Nikolić. Obe su svesne da su to zaslužile posle svega što se izdešavalo između njih. Međutim, Marko Janjušević Janjuš smatra da Aleksandra ne bi bila na tom mestu da nije napravila neke greške ne bi bila na tom mestu, a ona je za sebe izjavila da ona može da bude i najgora i najbolja ali da ne može to da promeni.

Usledio je Izbor potrčka. Ermina Pašović kao ovonedeljni vođa je rešila da se zaigra sa zadrugarima pa je podigla zanimljive parove u Beloj kući.

Imam mnogi izbora, ali podižem Matoru i Sanju, Fran i Paula, Kristina i Kristijan! Zamolila bih sve da sednu i da ostanu samo Mina i Car koji su potrči! Lomila sam se između nekoliko parova i ja bih ih strpala sve, ali mislim da ovo dvoje imaju mnogo toga da raščiste jer njihovoj priči nema kraja! - rekla je Ermina.

Mina Vrbaški je rekla da će obaviti svoji dužnost ali da neće da komunicira sa Filipom Carom, koji je očekivao da bude u izolaciji sa Paulom Hublin, a onda je zamerio Ermini na tom izboru jer je govorila kako ona poštje njegov porodicu, a šalje njega i Minu u izolaciju.

Nakon toga je Ermina izabrala svoju omiljenu osobu, a to je bila Jovana Tomić Matora, za koju je rekla da će uvek i zauvek biti njen izbor.

Prva tema za crnim stolom o kojoj će zadrugari polemisali na Preteresu nedelje, bila je odnos Tare Simov i Nenada Aleksića, ali i Marka Janjuševića, Maje Marinković i Aleksandre Nikolić kao i njihovi odnosi nakon emisije "Magazin In". Marko Đedović je morao da prokomentariše Taru i njeno ponašanj. Naime, on joj je zamerio to što razvija teorije zavera protiv nje i Ša. Njoj smeta što je ubeđena da Ša ne misli ozbiljno sa njom, a pored toga smatra da on nije smeo da pozdravi žene jer je ona ubeđena da je pozdravio svoju suprugu. Đedović je rekao da je Tara ubeđena da je jako bitna, i da Ša ne sme da kometariše nikoga jer mora da bude njen, a u tome ga je podržala Sandra Rešić. Tara nije podnela kritiku pa je oborila glavu i čutala sve vreme.

Naredna tema povela se oko komentarisanja Anje Todorović da su Kristina Spalević i Kristijan Golubović novi Tara i Ša. Naime od kako je Anja ispričala svima da se vidi emocija sa Kristinine strane prema Goluboviću i da joj se Kristina poverila, zadrugari su to krenuli da komentarišu. Pevačica se osetila napadnutom, pa je zbog toga rešila da se obračuna sa Anjom koja je tvrdila da zna da Kristijan neće preći granicu, a da Kristina još veše obleće oko njega, što je pevačica negirala.

Njih su i ostali zadrugaru komentarisali, i složili se da sa Kristinine strane postoje emocije, a sa druge strane Kristijan se po mišljenju zadrugara ogradio od toga i gleda pevačicu kao sestru jer mu se i sestra zove Kristina. Nenad Aleksić Ša je uporedio Kristinu sa Tarom Simov jer se i on tako družio sa njom. Nakon toga se potegla priča o poljupcu koji se desio na žurki između njih dvoje što su oboje porekli. Nakon silnih optužbi Kristina je rešila da se povuče iz paba kako bi dokazala da nije zaljubljena u Golubovića.

Naredna tema bila je odnos Mine Vrbaški i Filipa Cara. Naime, zadrugari smatraju da između njih i dalje postoje emocije, što Mina poriča sve vreme i govori kako je srećna sa Franom Pujasom, a svim zadrugarima koji smatraju da voli Cara je poželela jednog takvog. Ona je za njega rekla da ga mrzi, a pored toga nikada mu neće oprostiti uvrede koje joj je izrekao.

Car se pravdao da u besu često svašta izgovori, i da mu je krivo što je vređao Minu, ali je njihov odnos sa druge strane nazvao bolesnim. Mina je ceo njihov odnos nazvala boleštinom.

Naredna tema bila je vezana za Aferu lančić i odnosa Frana Pujansa i Paule Hublin. Svi smatraju da postoje emocije između njih i dalje, a oni to nisu porekli ali su svesni da jedno drugom ne odgovaraju, što si i zadrugari rekli. Svi smatraju da ako se Fran pomiri sa Paulom, da bi napravio katastrofalnu grešku.

Usledila je žestoka svađa Filipa Cara i Rialda Karahsanović, u koju se umešao Kenan Tahirović i zaštitio svoju devojku.

U nastavku večeri Milan Jankovič Čorba i Teodora Bilanović su se još više zbližili, a Filip Car se uplašio da u izolaciji imaju duhovi, pa se žalio Kristijanu Goluboviću.

Autor: N.B.