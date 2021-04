BIO SAM STROG! Topalko otkrio šta je rekao ćerki Heleni na početku karijere, evo šta bi ga strašno razočaralo!

To bi ga uništilo!

Pevač Milan Topalović Topalko tokom svoje karijere imao je veliki broj hitova, a koliko se publika interesovala za njegovu muziku, toliko je i za privatan život.

Njegova ćerka Helena već godinama je u centru pažnje medija i javnosti, a on je sada otkrio kakav odnos ima sa njom i zbog čega je ponosan na nju.

– Mene medijski natpisi ne zabole, ja se samo spustim na taj nivo i uzvratim na isti način kako bih pokazao da me ništa ne dotiče. Što se tiče vaspitanja moje ćerke, bio sam dovoljno strog i dovoljno popustljiv. Od nje sam samo tražio da bude dobar čovek, prijatelj, da ne laže, da ništa ne uradi drugome što ne bi volela da urade njoj. Zovem je “sine”, to znači da je izrasla u pravog čoveka. Ona po prirodi nije bila maza, od malih nogu je bila prepuna energije, nikada je nisam gušio. Mogu da se pohvalim da je imala lepo detinjstvo. Dok nije napunila 16, 17 godina imala je zabrane, kada sam shvatio da je ozbiljna ličnosti, onda sam joj popustio. Tada sam joj rekao: „Ja sam poznat pevač, mogu da budem na vrhu, a mogu biti i na dnu, ali to više nije do mene, nego do tebe”, a ona mene pita: „Pa kako to?”. Ja joj kažem: „Ako ti odeš sa drugaricama, pa se napiješ, pa uzmeš da šmrčeš kokain, pa uđeš u priču sa lošim ljudima, ja ću biti nesrećan, a ako budeš imala sve vrednosti ljudske, ja ću tada biti najsrećniji, pa iako ne budem imao nijedan hit”. Nikad je nisam video pijanu, ja je zamolim da popije sa mnom čašu vina, ona jedva jednu čašu popije. Ona ne puši cigarete i ja ne mogu biti srećniji od toga - ispričao je Topalko.

