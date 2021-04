'Pauk joj odneo auto, KUKALA JE NA SAV GLAS!' Komšije raskrinkale Gogu Sekulić, pa otkrili gde razmenjuje nežnosti sa suprugom! (FOTO)

Voli je komšiluk!

Pevačica Goga Sekulić živi u jednoj od elitnijih zgrada u Beogradu, dok i dalje muku muči sa parkingom. Iako komšije pretpostavljaju da ima parking mesto u okviru garaže, ona ipak u žurbi ne stigne da parkira u podzemlju i tako izbegne kazne.

- Gogu viđam skoro svakodnevno. Uvek se muči sa parkingom. Iako sam primetila da može da parkira unutar same zgrade, nekada žuri i ne stigne to da uradi, pa često ima problem sa parkingom. Razumem je, jer na ulici ima slabo mesta da se bilo gde parkira, a ona je žena uvek u žurbi. Pre neki dan joj je pauk odneo auto i kuka na sav glas kako mora da plaća ogromne kazne za parkiranje. Sa druge strane uvek postoji mogućnost da to izbegne, ali izgleda da ima viška para čim može da plaća tolike kazne. Neka se ugleda na mene i vozi gradskim prevozom – poručuje komšinica iz zgrade, dok žena iz prodavnice kaže da pevačica sve sama radi.

- Sve sama radi, to je za ne poverovati. Obično sam navikla da pevačice viđam sa dadiljama, vozačima, pratnjom, međutim kod nje je drugačije. Sama vodi sina, sama vuče kese iz prodavnice, žena za primer. Tako normalna, opuštena. Često oblači crnu odeću i ima velike naočare na licu. Ne brine se da li joj je kosa neuredna ili sveže isfenirana. Ima i ona dušu, što bi stalno bila sređena? Niko je ne tera – govori prodavačica, dok iz obližnje apoteke kažu kako je sa suprugom razmenjivala poljupce na ulici.

- Uglavnom je viđamo samo kad dođe kod nas da pazari, ali sam jednom prilikom krajičkom oka zapazila da sa suprugom razmenjuje nežnosti na ulici. Slatki su kao par, možda malo preteraju u strastima, ali dobro, tako vole. Ne mogu da se obuzdaju kad krenu da se ljube. Ko sam ja da im bilo šta sudim? – zaključuje apotekarka.

Komšija iz zgrade kaže da Goga uživo izgleda mnogo bolje.

- Kada sam je gledao na TV-u, delovalo mi je da ima previše silikone u sebi, međutim prava je mačka. I kada je sređena i kada je u opuštenom izdanju. Ja sam stariji čovek i neumesno je da komentarišem tako lepu ženu. Čitao sam da je zatezala oči, stavljala svakave supstance, ali na njoj se to toliko ne primeti. Uvek dobro miriše kada prođe, pretpostavljam da nosi skup parfem na sebi. Ne kupuje sigurno jefitne note kao ja (smeh).

Autor: M.M.