ČIM JE NAPUSTIO BOLNICU OTIŠAO NA ŠABANOV GROB! Hasana samo ovo smiruje! (FOTO)

Posetio večnu kuću svog brata.

Čim je napustio bolnicu gde je proveo dve nedelje zbog koronavirusa, pevač Hasan Dudić je odmah otišao na grob svog brata od strica Šabana Šaulića. Iako je doktor rekao da mora da miruje mesec dana kako bi se oporavio, pevač nije izdržao da ne poseti večnu kuću legendarnog muzičara.

Nakon 11 dana provedenih u bolnici usled pogoršanog zdravstvenog stanja zbog kovida-19, Hasan Dudić konačno se oporavio i stigao kući. On nam je otkrio da mu je stanje bilo kritično i da je jedva izbegao respirator i to zahvaljujući lekarima koji su dali sve od sebe da ga spasu. Po izlasku iz bolnice, pevač nam je rekao da mu je ipak najteže palo što nije mogao da ode na Šabanov grob, jer mu je to na neki način bio lek i to je radio jednom nedeljno.

Upravo zato se oglušio o doktorove naredbe da strogo miruje, pa je posetio Novo groblje i odneo cveće na Šabanov grob. Kako kaže, sa sobom je poveo nekoliko ljudi sa kojima je često i išao do večne kuće svog brata, a prvenstveno je to uradio kako bi imao nekog uz sebe ako mu se sloši.

Nakon što je tamo proveo pola sata, Hasan se uputio svojoj kući i nastavio da miruje.

Morao sam da odem do Šabana, navikao sam da idem jednom nedeljno. Teško mi je bilo kada sam bio u bolnici i nisam mgao da ga posetim. Bili smo jako vezani i teško mi je bez njega. Ovo me jedino smiruje. Odem kod njega, odnesem cveće, ispričamo se, zapalim sveću. Sad ću da mirujem i da odmaram - rekao nam je Hasan.

Autor: M.M.