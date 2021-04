Vrtoglavi preokreti!

Prethodna noć u "Zadruzi 4" bila je posebno uzbudljiva, s obzirom na to da su se zadrugari suočili sa svim onim što su pričali i radili tokom protekle nedelje, a pokušali su sakriti jedni od drugih. Milan Milošević pojavio se na vratima Bele kuće i okupio zadrugare, kako bi započeli sa prikazivanjem klipova, a već prvi izazvao je opštu pometnju.

Naime, radi se o Jovani Ljubisavljević, koja se slomila nakon žestoke svađe sa Stefanom Karićem, pa je pobegla u spavaću sobu, kako bi se isplakala i požalila na dečka. To je izazvalo buru reakcija, pa su se zadrugari javljali da komentarišu, a mišljenja su, kao i uvek, bila podeljena.

Šokirana sam koliko se ona bori da je on ne ostavi, ne da da je ostavi, a sve devojke je ponižavala koje su radile to, a ona sada radi gore stvari. Čula sam da je bila spremna da se uda za Karića i da joj napravi dete, nakon dva i po meseca veze, a nije bila spremna nakon tri godine sa Lukom. Ona je veliki folirant. Ne bori se iz ljubavi, nego postoji drugi razlog - govorila je Ermina Pašović.

Ovo je strašno. Jovana ima svoj cilj zbog čega ovo trpi. Odlično zna kakav je Stefan Karić, gledala je kako se ponaša prema Ivi. Posle svega, opet ga moli da se pomire. Bori se za neku ljubav... Ja Jovanu nisam smatrala glupom devojkom, ali cilj ne bira sredstvo. Njen cilj je prvo mesto, a na to će da ide tako što će Stefan da je vređa. Svesno pravi od sebe žrtvu Stefana Karića. Ja osuđujem bilo kakav vid nasilja, ali ona svesno ulazi u to. Stefan će ispasti negativac, ona njegova žrtva. Cilj je da bude pobednica rijalitija, gledala je kako se Stefan ponašao prema Ivi - rekla je Miljana Kulić.

Odmah potom, učesnici su imali priliku da svedoče javnom flertovanju oženjenog Kristijana Golubovića i Kristine Spalević, a čemu javnost bruji nedeljama. Svi su odmah prepoznali varnice koje se osećaju između njih, što ovaj dvojac ni u jednom momentu nije porekao, ali ni priznao.

Dobro veče, znam kako će komentari da idu. Ja nikada nisam zavodila Kristijana. Ovo što vidim na klipu, vidim da je Kristina zaljubljena u Kristijana, vidim da ga zavodi, vidim da mu prija. On je oženjen, a ona zavodi oženjenog, to je za mene katastrofu za devojku koja je 97. godište. Zavodi oženjenog čoveka, to je za mene dno dna, treba da je bude sramota. On dopušta to - govorila je Miljana.

Ako sam oženjen, ja nisam mrtav - objasnio je Kristijan.

Milan Janković Čorba se tokom prethodne žurke poprilično opustio, pa je iskoristio tu priliku da se obruši na Kristinu, saznavši za poljubac koji se dogodio u šteku sa Kristijanom. Naravno, sve je pravdao svojim dobrim, prijateljskim namerama, ali to nije bilo dovoljno zadrugarima, pa su ga žestoko napali i osudili za gnusne uvrede koje je tada uputio nekadašnjoj prijateljici.

Čorba je, u naletu besa, izjavio kako bi "ošišao" Kristinu na ćelavo, zbog čega se uvređenom našla i njegova bivša devojka, Tara Simov, koja ga je odmah podsetila na svoju neprijatnu situaciju koju je doživela, a reper joj se pravdao da nije ni pomislio na nju. Takođe, Kristinu su ove reči opet pogodile, pa je zadrugarka završila u suzama.

Nedugo nakon ovog snimka, Čorba je osetio potrebu da se izvini Kristini, što je i uradio.

Mene samo ovo poslednje boli, nisam došla da dođem ovde da pričam tužnu priču. Ali on je znao za nepokretnog brata. Stalno je potencirao to za tri brata, zna da su mali. Moji žive isključivo od toga da li će napraviti nekoliko čizeva... Koliko treba da budeš kvaran da se setiš toga - govorila je Kristina.

Nisam znao da imaš nepokretnog brata - govorio je Čorba.

O ovom odnosu se polemisalo i u narednim minutima, a zadrugari su bili voljni da komentarišu sve što su videli na prikazanim klipovima. Tako je naredni video - prilog prikazao još jednu situaciju sa žurke, gde se jasno videlo kako Kristina zavodi oženjenog Kristijana.

Možda ću da budem dosadna, ali kazaću nešto. Kristijan ovde ima slobodan odnos sa devojkama, ali ovo je totalno drugačiji odnos. Ja vraćam vreme. Nenad i ja smo se muvackali nekoliko meseci, ali je sve to bilo kvarno. Nenadu je ovde j*bana majka za manje stvari. Lepi Mića je ustao i govorio Nenadu da prizna, Nadica pričala da neko Nenadu kod kuće plače, j*bala mu je mater. Što ne komentarišete ovo? - bunila se Tara

Naime, Tara i Nenad Aleksić Ša pobunili su se zbog dvostrukih aršina pojedinih cimera, posebno Nadice Zeljković, koja je njih komentarisala u negativnom kontekstu, dok je prema Kristini i Kristijanu blagonaklona.

Međutim, već tokom sledećeg klipa došlo je do rasprave i ovog para. Naime, nakon što su Nenadu stigli papiri za razvod, on ih je detaljno pročitao, kako bi znao šta mu je činiti, a Tara je tumačila svaki njengov pogled ili pokret. Naravno, kako to obično biva, svako je imao neku svoju teoriju, a njena je bila ta da se reper veoma uznemirio zbog toga što se desilo i da mu nije bilo svejedno, zbog čega se on uvredio i momentalno skočio na svoju devojku:

Budeš li nastavila da me d*kaš da volim Ivanu, oteraću te u k*rac. Ja sam dokazao da me boli k*rac za Ivanu, pun mi je k*rac da mi to priča... Ja sam zbog ove žene razj*bao sve, šta joj nije jasno? - pitao je Ša.

Kako su zadrugari upućeni, ali i publika, tokom proteklih dana došlo je do neočekivanog preokreta u odnosu Paule Hublin i Frana Pujasa, kada su ponovo obnovili svoj odnos i započeli komunikaciju. Ipak, nisu imali priliku da, do sinoć, vide i Franovo pokajanje, kao i izliv emocija prema Hublinovoj. Mina Vrbaški prva je želela da prokomentariše ove scene:

Meni je ovaj klip sladak. Paula dva puta da mu zavrti repom, on bi jurio za njom - rekla je Mina.

Okej, ja sam najgori. Da li mogu da objasnim? Ne volim Paulu - pravdao se Fran.

Blati me i ponižava jer misli da će se pomiriti sa Minom, a Minu boli k*rac za njega. Da ga voli, za ovo bi mu napravila haos. Ne možeš ući u vezu sa mnom, ja sam ti odmah na početku razgovora rekla da nećemo da se pomirimo - poručila je Paula.

Tara i Ša su se, još jednom, u toku večeri posvađali, a reperu se slošilo od besa, pa je napustio Belu kuću. Tara je odmah došla za njim i nastavila razgovor, a sve se pretvorilo u novu žučnu raspravu.

Umišljaš, da hoćeš da znaš šta drugi misle, ćutao bi. Od tebe nisam mogla ništa da kažem. Ja sam i te kako dobro skapirala šta je Vuk hteo da kaže - poručila je Tara.

Šta je hteo da kaže? Ovo ti praviš, ti ovo praviš od mene! Ti želiš da ja tebe ostavim, da ti mene ne bi ostavila! Vuk ne zna kakav sam ja. Šta je hteo da kaže? - urlao je Ša.

Emisija "Gledanje snimaka" i dalje je trajala, a na narednom snimku bio je Marko Đedović koji je držao lekciju Sandri Rešić. Voditelj Milan Milošević je tražio da klip prokomentariše upravo Đedović. Novinar je sve potvrdio, a onda su se i njeni najbliži javljali za komentar:

Moje mišljenje je da se ona pogubila nakon što su joj se stvorile emocije prema Anđelu. Onda joj je bilo još gore kada joj se Vuk Mob obratio na žurki - rekao je Bora.

Ja sve to mislim, i stojim iza svojih reči. Sandra se brani od svega. Ja sam nju smatrao pametnom. Nju su povezivali sa više njihm ali meni nije jasno zašto. Bio mi je šok za sve, jer ne verujem da je neko došao ovde za svoje ciljeva, a onda se tako ponaša - rekao je Ša.

Tara Simov je odlučila da priđe Ša nakon haosa koji su imali, kako bi probala da spusti loptu. Zamerila mu je što je ponovo ostala nedorečena zbog njega.

Prestani da tripuješ da se hladim od tebe, da ti želim loše. Skapiraj da te volim do Boga, ne do Boga, do groba. Tvoji strahovi izazivaju u našem odnosu pakao. Prestani da tripuješ da se kajem i da moja depresija ima veze sa tobom - govorila je Simova.

Možeš li da prestaneš da me d*kaš? - pitao je Ša.

Taman kad su zadrugari odlučili da odmore posle emisije i odspavaju, Maja Marinković se aktivirala u spavaćoj sobi i davala sve od sebe da maksimalno oteža noć Marku Janjuševiću Janjušu. Kako to ona inače radi, najpre je počela da ga pecka i provocira, a onda se poslužila štipanjem, što je proverena taktika.

Janjuš joj je sve vreme govorio da ga ostavi na miru i pomeri se, dok se ona histerično smejala, dodatno ga provocirajući i stavljajući mu do znanja da neće odustati.

U video - prilozima pogledajte detaljnije.

Autor: M.I.