NAKON ŠTO SE JANJUŠ ZAKLEO U NJIH DA VIŠE NEĆE BITI SA MAJOM, oglasila se njegova rođena braća! Evo kako su Boris i Mihailo reagovali! (FOTO)

Ovome se niko nije nadao!

Protekla noć u Zadruzi bila je veoma burna, a jedna od tema na "Pretresu nedelje sa Milanom" bio je odnos Maje Marinković i Marka Janjuševića Janjuša. Ovom prilikom je Janjuš rekao da više neće biti sa Majom, te se čak zakleo i u rođenu braću da sa njom neće imati ništa.

Međutim, očekivano, to se nije desilo, već je došlo kako do pomirenja tako i do novih svađa. Iako je portal Pink.rs pokušao da stupi u kontakt sa Janjuševom braćom Borisom i Mihailom, oni nisu želeli da komentarišu ništa vezano za dešavanja u Zadruzi. Ipak, nisu ostali imuni na to što se Janjuš zakleo u njih, pa su se našalili na svojim Instagram profilima.

Naime, obojica su objavili skrinšot videa sa zvaničnog Jutjub kanala Zadruge, uz identične reči - "RIP Mihailo", odnosno "RIP Borise" što je engleska skraćenica za "Rest in peace" što znači "Počivaj u miru".

Autor: Nemanja Vujčić