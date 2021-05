Hit!

U ovonedeljnom izdanju emisije "Amidži šou", između ostalih gost je bio Voja Panjković, sin poznatog frizera Mikija Panjkovića, koji je poznati jutjuber.

On je ovom prilikom otkrio i kako se slaže sa svojim ocem.

- Zapravo ima malo stvari koje me nerviraju, trudimo se, slušamo se. Ja sam dosta lenj, pa me on gazi da radim neke stvari, to je dobro, ali mene to tada nervira. To je dobra stvar, ali samo mene to nervira.

Autor: N.V.