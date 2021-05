NAJINTRIGANTNIJI RAZVODI POZNATIH o kojima se i danas priča! Nekim ženama ne plaćaju alimentaciju, dok su ih druge ojadile za MILIJARDE! (FOTO)

O njima i dan danas kruže priče i bruje mediji!

Danas je kao bomba u svetu odjeknula vest, da se Bil i Melinda Gejts razvode posle 27 godina braka, uz obrazloženje da „više ne veruju da mogu zajedno da rastu kao par".

„Posle mnogo razmišljanja i rada na našoj vezi, odlučili smo da okončamo brak", navodi se u zajedničkoj poruci na Tviteru.

Oni su se upoznali tokom osamdesetih godina prošlog veka kada je Melinda počela da radi u kompaniji Majkrosoft. Par ima troje dece, a vodi i Fondaciju Bil i Melinda Gejts.

Bil Gejts je četvrti najbogatiji čovek na svetu. Par poseduje privatni avion i niz nekretnina, uključujući njihov glavni dom u Vašingtonu i kuće u Kaliforniji, Floridi, Vajomingu i Masačusetsu. Njihova porodična kuća je vila od 6.100 kvadratnih metara koja je kupljena za 2 miliona američkih dolara i redizajnirana je tokom sedam godina po ceni od 63 miliona američkih dolara. Sada vredi 125 miliona dolara i sadrži sedam spavaćih soba, prijavljeno je 18 kupatila, art-deko bioskop, trpezariju koja može da primi 24 gosta, zatvoreni-otvoreni bazen sa podvodnim muzičkim sistemom, veštački potok sa lososom i pastrmkom i navodno plažu sa uvezenim peskom.

Ne dovodi se u pitanje da će ovo biti najskuplji razvod ikada.

"Dok nas smrt ne rastavi" u svetu poznatih i bogatih nema isto značenje kao kod nas običnih smrtnika. Uzimajući u obzir kolike se odštete dobijaju na sudovima i brakorazvodnim parnicama, deluje nam da ucveljene strane i nisu toliko loše prošle. Možda su ostale bez bračnog saputnika, ali sa dovoljno novca da sve rane zaleče.

Kada su basnoslovne sume razvoda u pitanju, tu svakako prednjače Rusi. Svet poslednjih dana bruji da se po treći put razvodi ruski tajkun i milijarder Roman Abramovič, i to od sadašnje supruge Daše Žukove sa kojom je bio u braku deset godina. Iako se njegovo bogatstvo procenjuje na neverovatnih 9,1 milijardi dolara, još uvek se ne zna koliko će mu novca Daša nakon braka uzeti.

Razvod glavnog izvršnog direktora "Amazona" Džefa Bezosa i Mekenzi Bezos kada je završen, a nazvan je "najskupljim na svetu" nakon što se saznalo da prijavljeni trošak iznosi 137 milijardi dolara.

Njih dvoje su bili u braku 25 godina, a nakon okončanja Mekenzi je izjavila: "Zahvalna sam što se završio proces raspuštanja mog braka sa Džefom, a to nije bilo moguće bez međusobne podrške, ali i one koja je stizala od svih koji su nam se obratili u dobroti. Radujemo se sledećoj životnoj fazi u koju stupamo kao roditelji i prijatelji. Srećna sam što mu dajem sve svoje dohotke u 'Vašington postu' i 'Blu Ordžinu', kao i 75 odsto u 'Amazonu', plus glasačku kontrolu nad mojim deonicama da bih podržala njegove kontinuirane doprinose timovima ovih neverovatnih kompanija. Uzbuđena sam zbog mojih planova. Zahvalna sam za prošlost i radujem se onome što predstoji".

Emina Jahović i Mustafa Sandal sporazumno su se razveli 6. juna, posle deset godina braka. Malo ko je znao da je njihov brak počeo da se raspada dve godine pre nego što su se zvanično razišli. On je tražio od suda da mu smanji alimentaciju jer je u finansijskoj krizi zbog pandemije koronavirusa

Kako pišu turski mediji, Mustafa čak 26 meseci nije dao ni evro za dvanaestogodišnjeg sina Jamana i devetogodišnjeg Javuza i do sada bivšoj ženi duguje čak 73.580 evra!

Nekadašnji najbolji fudbaler sveta i bivši trener Partizana, Lotar Mateus, početkom 2019. godine odličio je da završi svoju trenersku karijeru.

Lotar se prvi put oženio 1981. Tadašnja žena mu se zvala Silvija, a razveli su se posle 11 godina. Posle je oženio Lolitu Morenu, a potom i našu dizajnerku Marijanu Mateus, sa kojom je bio četiri godine. Posle tog braka bio je u vezi sa Kristinom Lilijanom Čudinovom, i iste godine kada se razveo ponovo se oženio sa Anastasijom Klimko, sa kojom ima sina Milana.

Ana Nikolić i Stefan Đurić Rasta nakon velike ljubavi koja je planula tokom rada na njenom albumu ''Labila'', razveli su se sporazumno. Njih dvoje dogovorili su se i oko alimentacije, pa će tako Rasta za ćerku Taru na mesečnom nivou davati čak 2.000 evra.

Prema rečima izvora bliskog bivšem bračnom paru, Ana i Rasta su se dogovorili lako i brzo.

Folk pevač Aca Lukas i Sonja Vuksanović, sa kojom ima sedmogodišnju ćerku Viktoriju, razveli su se 12. septembra, u Trećem osnovnom sudu u Beogradu, nakon prelepog braka i velike ljubavi. Lukas i Sonja su danas u odličnom odnosu i zajedno brinu o ćerki.

Reperski par Kardi Bi i Ofset rastali su nakon nešto više od godinu dana braka i zajedničkog deteta.

Na domaćoj estradi najupečatljiviji i najburniji razvod svakako bio je i dramatičan završetak ljubavi Nataše Bekvlac i Luke Lazukića koji je pevačicu brutalno pretukao.

Posle 10 godina braka, svoju ljubav okončali su Ana Kokić i Nikola Rađen, iako je javnost bila ubeđena da imaju jedan od skladnijih brakova.

Takođe, četvorogodišnji brak Darka Lazića sa koleginicom Anom Sević, takođe je doživeo krah, ali kako su preneli domaći tabloidi, bivši supružnici dogovorili su se da ostanu u dobrim odnosima zbog ćerke Lorene.

Dva možda najneočekivanija razvoda u Holivudu bili su rastanak glumačkog para Dženifer Aniston i Džastina Terua i razvod nakon 10 godina braka ljubavi Čeninga Tejtuma i Džene Devan.

Bogata naslednica Paris Hilton i glumac Kris Zilka rastali su se nakon godinu dana od veridbe.

Alek Vildenštajn i Džoselin Vildenštajn - razveli su se 1999. godine, a razvod se procenjuje na neverovatnih 3,8 milijardi dolara.

Ovaj francuski biznismen, trgovac umetninama i vlasnik ergele sa bogatstvom od nekoliko milijardi dolara, razveo se od svoje žene zbog jednog bizarnog detalja. Naime, Džoselin se pretvorila u mačku jer je Alek obožavao ovu vrstu životinja. Želela je da mu se što više dopadne, ali estetske korekcije nisu uspele da spasu njihov brak.

Barni Eklstoun i Slavica Eklstoun - razveli su se 2009. godine a to ih je koštalo 1,2 milijarde dolara.

Slavica je za javnost slobodna, a milijardera krah njihovog braka nije osujetio da drugi put ulovi u bračne vode. Bilo je to 2012. kada se oženio Fabijanom Flosi.

Slavica Eklston je Srpkinja rođena je u Rijeci 25. maja 1958. godine, kao ćerka jedinica majke Ljubice i oca Jove. Roditelji su joj se razveli dok je još bila devojčica.

Bojana Rajić godinama nije silazila sa naslovnih strana domaćih medija, a onda se sve promenilo. Medijski prostor punila je zbog braka sa golmanom Vladimirom Stojkovićem. Par se 2009. godine venčao u Beogradu, a u aprilu 2011. dobili su sina Lava.

Međutim, krajem 2011. počele su da kruže glasine o krizi u njihovom braku. Bojanu su tada povezivali sa drugim muškarcima iz javnog sveta. Par je demantovao sve ove glasine i trudio se da sačuva privatnost od javnosti. Ipak, 2013. godine objavili su da se razvode.

Autor: M.M.