UŽIVA U MOMAČKOM ŽIVOTU DALEKO OD SRBIJE! Darko Lazić otišao u Nemačku, a jedan detalj je svima zapao za oko! A evo šta radi njegova bivša

Svi bruje o njima!

Pevač Darko Lazić je očigledno rešio da promeni život iz korena, pa iako je najavljivao da će tek otići za Nemačku, on je to zapravo već uradio. Izgleda da je on rešen da tamo započne novi život iz korena, a to podrazumeva i odevanje.

Košulja raskopčana na grudima, uske pantalone i upadljiv kaiš, jedna je od kombinacija, koja je naročito ženama zapala za oko, a koju je Lazić ponosno pokazao na svom Instagramu.

Iako, je Darku zbog saobraćajnih prekršaja navodno trajno oduzeta vozačka dozvola u Srbiji, on svoju strast za vožnjom uspeva da ostvari u inostranstu, a tome u prilog govori i fotka koju je podelila na društvenim mrežama i na kojoj on ponosno pozira za volanom, dok mu na ruci, kao slučajno, blista skupoceni sat.

Kao da se takmiče u tome kome je bolje, i njegova verenica Marina u poslednje vreme vrlo je aktivna na mrežama, te je tako pokazala koliko dobro izgleda u izazovnoj kombinaciji u kojoj se ocrtava svaka linija njenog zanosnog tela.

Autor: N.V.