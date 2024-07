Ovo su svi detalji afere Jelene i Uroša: Isplivala cela istina, Ivan nije ni slutio šta se mesecima dešava! (VIDEO)

Darjan Radomirović podelio šokantne detalje o odnosu o kom svi bruje!

Voditeljka Dušica Jakovljević razgovarala je sa Darjanom Radomirovićem, koji je obelodanio sve detalje o početku afere Jelene Marinković i Uroša Rajačića.

- Ja sam znao za sve, ima šest nedelja i više da su oni krenuli u flert. Nisam hteo da uradim tako nešto smećarski i da se upletem. Ja sam jedini koji je dobar sa Jelenom i Urošem i kome su se oboje poveravali. Ja sam išao okolo i gasio vatru, pričao sam sa njom. Ona je prva krenula, gađala ga je papirićima i davala mu je savete kakvu bradicu da nosi. Uroš je bio skoncentrisan na Maju, nije mu se toliko sviđala. Kad se desio zatvor, on se meni poverio. Ja sam mu rekao da ćuti. Mi smo se tresli prvog letvrtka posle tog zatvora. Ja sam dobar sa Marinkovićima i nisam znao kako da se postavim, zajedno smo se tresli. Ja sam analizirao Jelenu, ona je bila hladna i mnogo se lepo doterala. On je bila nezadovoljna jer nije izašao klip. Mislim da bi Jelena svakako ostavila Ivana, on nema veze sa tim i preveliki je narcis da bi mu se to desilo u programu, zato ne verujem da se igra.Gospođa je svakako htela da ga ostavi, a bila bi i srećna da se sazna. Ona je išla od čoveka do čoveka i pričala, a ja sam išao i gasio - govorio je Darjan, pa nastavio:

- Rekla je da hoće da mi se poveri, a ja sam rekao: "Ako je ono što znam, nemoj ni ovde, a ni napolju". Čuo sam se sa Slađom, nismo hteli da priznamo i da im kvarimo. Dok su se gađali papirićima, Slađa je rekla njoj da misli da joj se Uroš sviđa, a Ivan je tad sedeo pored nje.

- Žena se gađa papirićima, a on gleda u drugu stranu? - pitala je Dušica-

- To su sitne stvari koje se ne vide. Ona je njega non stop nudila da jede, prva je bacala koske, a on nije bio preterano zainteresovan. On je povraćao kad je krenulo da se priča o tome i nije mu bilo dobro jer je on čovek koji se zalaže za čast i poštenje - nastavio je Darjan.

- Ja ću njemu da donesem flašu da nastavimo, a ona je tražila i našla je Pirata. Ona njega ne može da gleda i tražila je način da ga se otarasi. Njoj se svideo pirat - govorila je Vanja Živić.

- Meni je jako teško, ne znam da li vidite moje suze? Nije mi žao ovog čoveka. Ne sladim se, ali šta je sve radio ljudima i vređao na morbidne načine... Neki kažu da je žao Ivana, nekima nije, pa aplauz za one kojima nije žao - rekao je Nikola Lakić.

Autor: A. N.