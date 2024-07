Ivan razvezao jezik: Najavio razvod, pa obelodanio šta mu je ćerka Lena pisala o Jeleni! Šok (VIDEO)

Ovo je istina o njihovom odnosu!

Voditelj Milan Milošević vratio se u Belu kuću, pa Ivana Marinkovića pitao zašto je rekao da njegova ćerka Lena nije podržavala odnos sa Jelenom Marinković.

- Ivan je došao da me pita kako me ljudi gledaju i da mi kaže pošto ću prva da ispadnem da ne uzimam ključeve od stana, da će on da mi spakuje stvari. To je meni najmanje bitno - rekla je Jelena.

- Imamo tri ključa, nekako bih voleo, nije inat, ali to je moj stan da nekako tri ključa sačekaju, pa kad oboje budemo napolju da zajedno raspodelimo stvari -

- Želiš da se razvedeš? - pitao je Milan Milošević.

- Naravno - odgovorio je Ivan.

- Šta ti je rekla ćerka Lena? - upitao je voditelj.

- Nikad to nisam pričao, štedeo sam je. Ja kad sam stupio u kontakt sa Lenom, kad se desilo sve sa Miljanom i kad se porodila, ušao sam u vezu sa Jelenom i bio je najveći karambol. To su bile najužasnije scene. Jelena i ja smo iznajmili stan, kontaktirao sam ćerku preko poruka. Zamerala mi je ono što sam i rekao, vezu sa Miljanom i kome sam napravio dete, između ostalog mi je tad Lena poslala ono što brzo ide na telefonu, video, sve tuče sa Jelenom. Ja sam to do sad ćutao i nikad nisam rekao, već sam pričao da Lena to samo zbog Miljane govori - pričao je Ivan.

- Znam napamet, sad će da me vređa - dodala je Jelena.

- Ne, ja sam drugačiji muškarac. Ovo je blam - poručio je Ivan.

