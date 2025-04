Sve karte na stolu: Đedović i Aneli ne mogu da nađu zajednički jezik, Marko ponovo nablatio Ahmićevu, ona mu nije ostala dužna (VIDEO)

Vreme je za istinu!

U toku je emisija "Pitanja novinara", a voditelj Darko Tanasijević dao je reč Aneli Ahmić.

- Aneli kakav je to tajni pakt koji su sklopili Alibaba i Đedović ? - pitao je Darko.

- Prošle godine sam rekla Đedoviću da će mu se javiti Asmin. Poslednji zaključak je taj. On se sprdao. Đedović je njega ovde prošle godine najgore urnisao. Spominjao je da ima dokaze za Stanijinog brata čega se oni boje. Tako sam došla do zaključka da je Asmin stupio u kontakt sa njim, ne bi li spustio loptu. Pisao je i za vas voditelje sve i svašta, pa je spuštao loptu sa vama, pa što ne bi i sa Markom. Čula sam za još jednu verziju iz Paba, a to je da je jedna s polja rekla da je Đedović prva osoba koja je tražila Asminov broj. Ja se neću voditi tim, nego sa onim što sam ja čula. Donekle znam i jednog i drugog. Više sam živela sa Asminom, bolje njega znam, pa ću verovati u verziju da se Asmin javio Đedoviću.

- Pričala si si da je Alibaba smeće i nula od čoveka koja je sve isplanirao - rekao je Darko.

- Đedovića je obrlatio i napravio je da sam ja sve slagala. Ja sam njemu fokus i uvek ću biti fokus. Nikad neću zaboraviti dan kad sam ulazila ovde i par dana nakon što je saznao, on je od tada udario još veći gas po storijima i kačio je Norine slike. Nikad nije mogao da prihvati da sam ja zaradila taj novac od Zadruge, ne može da prihvati da sam zaradila i da sam dobila nagradu. Kupila sam auto bez digitalne table, kako kaže, to mu je bio fokus. On je zvao novinare da daje izjave. Poslednji stori koji je objavio noć pred ulazak, bila je Norina slika. A par sati pred ulazak napisao je da je ta tema završena i da neće komentarisati ništa o meni, ali da ne može zabraniti svom ocu. Smatram da je namenski sve to napravio. Smatram da stanija ne gleda pozitivno na ovo. Rekla mi je da je u par navrata njemu govorila da treba da bude uz svoje dete. Smatram da zna da Asmin voli da slaže. Pričao je da joj je kupio Poršea, pa je posle bilo: "Gde su svi ti auti o kojima priča", tako da mi neki osećaj govori da ga ne podržava - rekla je Aneli.

- Ko se više ogrešio o Noru - pitao je Darko.

- Ja se nisam ogrešila. Prolazim ovde sve i svašta da bi Nora imala sve. Nora živi od mene, u mojoj kući. On se ogrešio. Smatram da ima sina i da nije vodio računa o njemu. Mustafa je meni u svađi rekao: "Je l' ti rekao Asmin da ima sina?", ja sam ga odmah probudila. On mi je odmah priznao. Tih dana ja sam ulazila u njegov telefon i čitala sve. Molila sam ga da ga idemo tražiti da živi sa nama - rekla je Aneli.

- Koje Đedovićeve laži su te najviše pogodile - pitao je voditelj.

- Najviše to za moju majku. To što me je lažno branio, pa je pričao da me učio kako da pričam u lajvu, da me on podučavao, a to nije istina. Ako je on lagao za mene, ko je njemu onda dao te laži sa kojima je lagao za mene - ispričala je Aneli.

- Đedoviću, kako komentarišeš sve ovo? - pitao je Darko.

- Što se tiče prepiski, nek okače. Ništa pametnije nisam očekivao od ekipe koja je zasedala. Ja sam i u tim prepiskama branio Aneli, prevrteo sam priču na dete. Jedina teorija je ta da je ovo odgovaralo samo Aneli. Matora joj je u poslednje vreme savetodavac. Verujem da je ovo Matorina taktika, da ona bude moja žrtva.

