Skoro pola tone kokaina pronađeno na brodu sa 46.000 tona semenki suncokreta: Uhapšen kuvar u Argentini

Argentinske vlasti otkrile su 469 kilograma kokaina sakrivenog na brodu sa žitaricama i uhapsile brodskog kuvara pod sumnjom da je skrivao narkotike.

Brod je plovio ka Amsterdamu, a droga je zaplenjena pre nego što je brod napustio argentinske teritorijalne vode, prenosi portal Nederland tajms.

Argentinska policija je uz pomoć specijalno obučenog psa tragača, pronašla kokain spakovan među 46.000 tona presovanih semenki suncokreta.

Cook arrested after nearly half ton of cocaine found on ship bound for Amsterdamhttps://t.co/ZC3j3Ewd0f pic.twitter.com/RQMbe9cnLC