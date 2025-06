ZAPLENJENO ČETIRI TONE KOKAINA U ŠPANIJI: Uhapšeno 48 trgovaca drogom

Španske vlasti, u saradnji sa Evropolom, uhapsile su 48 osoba i zaplenile skoro četiri tone kokaina u operaciji razbijanja najveće kriminalne bande na Kanarskim ostrvima, saopštio je danas Evropol.

Pored zaplene 3,8 tona kokaina iz Južne Amerike, vlasti su takođe izvršile 29 pretresa i zaplenile još 69 vozila, šest nekretnina i 100.000 evra u gotovini.

U saopštenju Evropola navodi se da je banda uvozila kokain iz Južne Amerike u Evropsku uniju koristeći sofisticiranu pomorsku infrastrukturu.

Large-scale operation supported by Europol



