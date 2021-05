NOSIO JE RETKO IME U SRBIJI Feđi Stojanoviću ime je dao otac, malo je falilo da zbog toga završi na Golom otoku

Neverovatnu priču iz svog života svojevremeno je podelio s javnošću.

Proslavljeni srpski glumac Feđa Stojanović preminuo je danas, 5. maja u 73. godini, nakon teške bolesti. Nosio je ime koje je na našim prostorima veoma retko, a jednom prilikom ispričao je i kako je dobio ime.

- Rođen sam istorijske 1948. godine. Moj otac je bio rusofil i dao mi je ime Feđa po jednom romanu. Zbog rezolucije Informbiroa njegove kolege su ga terale da mi promeni ime da ne bi zaglavio na Golom otoku. On je cele noći špartao po sobi od zida do zida lupajući glavu šta da uradi, ni majka nije spavala. Ujutro je samo rekao: „Ime mu menjati nećemo“. Srećom, nije otišao na Goli otok - rekao je Feđa Stojanović u jednom intervjuu.

- Roditelji su mi bili učitelji, šetali su sa službom od grada do grada, tako da se slučajno rodio u Aleksincu, ali svima priča da je iz Beograda. Još kao bebu doveli su me u Beograd. Kada me pitaju odakle sam, kažem iz Beograda, a gde si rođen, pa u Aleksincu. Onda mi kažu: „Pa šta se foliraš?“ Volim Aleksinac i kad tamo igram malo se pravim važan kako mi je to zavičaj. Moj otac je posle završio Pravni fakultet i radio neke druge stvari u životu, a majka je vodila dramske sekcije - objasnio je Feđa Stojanović svojevremeno.

Autor: D.T.