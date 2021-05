Dve godine kasnije, ova priča dobija potpuno drugačiji rasplet.

Veza folkerke Andreane Čekić i njenog sada već bivšeg verenika Marka Miloševića od samog početka krenula je burno - poslovna saradnja prerasla je u strastvenu romansu, zbog koje je Milošević napustio ženu i njihovo dete, a to je bio samo početak problema.

Andreanu i Marka u više navrata su pratile priče o burnim svađama, pa čak i tučama - po estradnim kuloarima i dalje svi prepričavaju skandal od pre dve godine, kada je u jednom budvanskom hotelu došlo do okršaja između njih dvoje, zbog čega se pevačica nije pojavila na unapred zakazanom nastupu, a u nekoliko navrata pričalo se o njihovom raskidu koji je sada - definitivan.

Poslednji put su zajedno viđeni 15. decembra u Brestaču, na sahrani oca Darka Lazića, a pevačica je za medije nedavno potvrdila da je raskinula veridbu.

- Marko i ja nismo više zajedno. Raskinuli smo početkom godine - bilo je sve što je poručila pevačica.

I dok su pevačicini bližnji razočarani jer joj je propala veridba, ima i onih koji likuju i govore da pevačicu "stiže karma zbog svega kroz šta je svojevremeno prošla Markova supruga Marina, koju je sa detetom ostavio zbog nje".

Marina se tada, u jeku afere, oglasila za portal Pink.rs i priznala na koji način joj je pevačica, zajedno sa Markom, uništila život i porodicu.

- Ja sam Andreanu poznavala kao poslodavca mog muža. On je radio sa njom kao tehničar, postavljao je opremu njenom bendu. Non stop je pričao o njoj, čuli su se, išla sam i ja na njene nastupe, bili smo celu noć na jednom nastupu zajedno... Zvala me je na rođendan svoje majke, znala je i moje dete. Stalno me je pozdravljala, i ja nju - započela je svoju ispovest tada Marina, koja je na našem portalu saznala da je muž vara.

- Desilo se to da sam ja otišla na posao, oni na Đanijev koncert, ja otvorila vaš portal i videla - Andreana s novim dečkom, a to je moj muž! Katastrofa mi je bilo, u trenutku mi se srušio svet - kaže Miloševićka za Pink.rs, koja je tada pokušala da stupi u kontakt i sa Andreanom i sa svojim mužem, međutim bezuspešno.

Ona je takođe sliku objavila na Instagram, ja sam prokomentarisala: "Lepo ti stoji moj muž", jer je on moj muž sa kojim ja za tri dana treba da proslavim deset godina braka, sa kojim imam dete, koje ima devet i po godina, koji je do juče živeo sa nama... A više ne! Ona me je blokirala na Instagramu, svuda me je blokirala! Kači slike s mojim mužem, oni su u provodu, a ja sam na ulici sa detetom koje ide u školu. Niko se ne javlja - ona mi se ne javlja, muž takođe, koji ne pita da li moje dete ima da jede, pije, da se školuje.

Kako je pričala, Miloš je ubrzo ćerki potvrdio da je sa Andreanom.

- Dete mu je poslalo sliku i pitalo ga: "Šta je ovo?", i onda je rekao da su njih dvoje zajedno. Rekao je i mojoj drugarici da su zajedno. Posle Nove godine su krenuli da se zabavljaju. Sve vreme je živeo i sa njom i sa mnom, ja pojma nisam imala! Da se to nije pojavilo na portalu, to bi se ko zna koliko provlačilo, ja ne bih imala pojma... Ni u jednom trenutku nisam posumnjala - pričala je Marina, koja nije krila koliko je povređena.

Želela bih da vidim da li bi mogli da me pogledaju u oči i da mi kažu zašto su to uradili to mom detetu?! Andreana je znala da on ima dete, da je dete vezano za njega... A sad je u haosu zbog nje i zbog njega. Karma je k*čka, sve se vraća... Bog sve vidi. Ona mi je namerno rasturila brak, to mi je dno dna.

Autor: D. Tanasijević