Sedam godina pokušavala da se RAZVEDE, a onda saznala da je PREMINUO! Ovako se završio prvi brak Lepe Lukić! (FOTO)

Pevačica Lepa Lukić u prvom braku prošla je golgotu sa suprugom Tomom Lukićem od kojeg je sedam godina pokušavala da se razvde.

Opšte je poznato da Lepa Lukić ima veoma živopisnu biografiju, a koliko je imala teških trenutaka, toliko je imala i onih koje bismo podveli pod tragi - komične.

Pevačica je jednom prilikom ispričala anegdotu koja se desila tokom razvoda od prvog supruga čije prezime i danas nosi.

- Sedam godina on meni nije hteo da da razvod. Naš razvod se napokon posle toliko godina primakao kraju i Toma me pozove i kaže: "Halo, kaži dragička! Preminio nam sudija što nas razvodi". Ja mu kažem da ima drugi sudija, nije ovaj jedini koji može da nas razvede, a on kaže: Dok se to razvrši, pa ponovo srede papiri.. - ispričala je Lepa.

Ona je objasnila i da je na insistiranje njenog muža po razvodu ona ipak zadržala njegovo prezime.

Inače, pisalo se da je u braku sa Lukićem prošla pravu golgotu, ali na kraju je rešila da mu sve oprosti i da se ne rastanu lošim rečima.

Nakon što je Toma preminuo Lepa je rešila da sve oprosti mužu i nekoliko godina kasnije udala se za Vladu Perovića. Međutim, ni u ovoj zajednici nisu cvetale ruže, jer je pevačica supruga zatekla u krevetu sa ljubavnicom.

Autor: M.M.